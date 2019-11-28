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В Институте транспортного планирования заявили, что Екатеринбург не сможет обойтись без второй линии метрополитена
28 ноябрь 2019 (17:08)
УрБК, Москва, 28.11.2019. Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге позволит увеличить общегодовой пассажиропоток и загрузку существующей линии и станций. Такое заявление сделал директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.
«Екатеринбург — это довольно компактный город. И возможности расширения его улично-дорожной сети крайне ограничены, а надежды на современную интеллектуальную систему управления движением часто бывают обманчивы», — заявил эксперт.
Также Михаил Якимов считает, что с помощью наземного транспорта нереально перевезти 40-50 млн пассажиров в год, которые пользуются сейчас услугами екатеринбургского метрополитена.
В марте глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что администрация города заключила контракт на проектирование второй ветки метро. Чтобы протянуть линию, нужно 73,7 млрд руб. Большую часть суммы планируются взять из федерального бюджета.
Михаил Яковлев сделал свое заявление в полемике с экс-руководителем департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, который, будучи в Екатеринбурге, заявил, что уральской столице следует развивать не строительство метро, а трамвай.
«Екатеринбург — это довольно компактный город. И возможности расширения его улично-дорожной сети крайне ограничены, а надежды на современную интеллектуальную систему управления движением часто бывают обманчивы», — заявил эксперт.
Также Михаил Якимов считает, что с помощью наземного транспорта нереально перевезти 40-50 млн пассажиров в год, которые пользуются сейчас услугами екатеринбургского метрополитена.
В марте глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что администрация города заключила контракт на проектирование второй ветки метро. Чтобы протянуть линию, нужно 73,7 млрд руб. Большую часть суммы планируются взять из федерального бюджета.
Михаил Яковлев сделал свое заявление в полемике с экс-руководителем департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, который, будучи в Екатеринбурге, заявил, что уральской столице следует развивать не строительство метро, а трамвай.
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