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В Институте транспортного планирования заявили, что Екатеринбург не сможет обойтись без второй линии метрополитена

УрБК, Москва, 28.11.2019. Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге позволит увеличить общегодовой пассажиропоток и загрузку существующей линии и станций. Такое заявление сделал директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.



«Екатеринбург — это довольно компактный город. И возможности расширения его улично-дорожной сети крайне ограничены, а надежды на современную интеллектуальную систему управления движением часто бывают обманчивы», — заявил эксперт.



Также Михаил Якимов считает, что с помощью наземного транспорта нереально перевезти 40-50 млн пассажиров в год, которые пользуются сейчас услугами екатеринбургского метрополитена.



В марте глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что администрация города заключила контракт на проектирование второй ветки метро. Чтобы протянуть линию, нужно 73,7 млрд руб. Большую часть суммы планируются взять из федерального бюджета.



Михаил Яковлев сделал свое заявление в полемике с экс-руководителем департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, который, будучи в Екатеринбурге, заявил, что уральской столице следует развивать не строительство метро, а трамвай.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:08</span><br /><strong>В Институте транспортного планирования заявили, что Екатеринбург не сможет обойтись без второй линии метрополитена</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 28.11.2019. Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге позволит увеличить общегодовой пассажиропоток и загрузку существующей линии и станций. Такое заявление сделал директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091682-v-institute-transportnogo-planirovaniya-zayavili-chto-ekaterinburg-ne-smozhet-oboytis-bez-vtoroy-linii-metropolitena.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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