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В Екатеринбурге заблокировали подъезд грузовиков в распределительный центр «Кольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В Екатеринбурге заблокировали подъезд грузовиков к распределительному центру «Кольцовский», входящему в группу «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По сообщению издания, вопрос о функционировании логопарка был поднят на заседании комиссии по безопасности городской думы Екатеринбурга.



По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, причиной установки знака стали нарушение норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург. «Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — уточнил он.



Также Вадим Буйдалин отметил, что собственнику и резидентам парка неоднократно объяснялось, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского. «Сибирский тракт не предназначен ни для стоянки, ни для движения большегрузного транспорта», — добавил Вадим Буйдалин.



Логопарк «Кольцовский» находится на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов. Проект планировки территории был утвержден в 2016 году, строительство началось в 2017 году. Первая очередь была сдана в 2019 году. Общая площадь — 105 га, площадь застройки — 400 000 кв. м. Резиденты площадки: X5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка»), ТЦ «Боевой», сервисный центр специализированной дорожно-строительной техники РТА (CASE/MITSUBER/AMMAN), автотехцентр «ГАЗ», сервисный центр Mantrac Cat. На площадке логопарка планировалось строительство нового цеха хлебокомбината «СМАК».

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