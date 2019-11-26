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Марина Андрусь: Бюджет 2020 года будет больше бюджета 2019 и по доходам, и по расходам
26 ноябрь 2019 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Первоначальный проект бюджета Екатеринбурга, внесенный на рассмотрение в городскую думу, предусматривает доходную часть в размере 47 млрд 406 млн руб., расходную — 49 млрд 282 млн руб. Но в будущем эти цифры увеличатся за счет поступления средств из бюджетов вышестоящих уровней. Об этом в интервью УрБК сообщила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.
«Сейчас вносим в думу первоначальный проект бюджета, до корректировки. Этот бюджет сформирован с учетом имеющихся у нас собственных источников доходов и тех межбюджетных трансфертов, которые до нас доведены. В будущем он будет увеличиваться за счет новых трансфертов, которые еще не утверждены, потому что на федеральном и областном уровне бюджеты еще не приняты. Они обсуждаются, мы знаем предварительные параметры, но доведение этих окончательных сумм не произведено в силу того, что бюджеты точно также сейчас принимаются, принимаются во исполнение федерального бюджета федеральные программы, распределяются эти средства. И после этого мы, конечно же, получаем сведения, до нас доводят объемы, и тогда мы их вносим в корректировку», — отмечает Марина Андрусь.
«Если сравнивать бюджет 2020 года с бюджетом 2019 на той же стадии (то есть до целевых трансфертов из области и центра), то мы увидим рост. В этом году он обусловлен не передачей нам новых финансовых поступлений, а ростом фонда оплаты труда и, как следствие, увеличением отчислений НДФЛ. По остальным доходным источникам мы с вами будем жить практически в тех же условиях. Единственным исключением станут штрафы. Произошли изменения в федеральном законодательстве. В соответствии с ними штрафы теперь зачисляются на уровень бюджета того органа, который их собирает. Как следствие, часть штрафов муниципалитет потеряет», — подчеркивает заместитель главы Екатеринбурга.
«Сейчас вносим в думу первоначальный проект бюджета, до корректировки. Этот бюджет сформирован с учетом имеющихся у нас собственных источников доходов и тех межбюджетных трансфертов, которые до нас доведены. В будущем он будет увеличиваться за счет новых трансфертов, которые еще не утверждены, потому что на федеральном и областном уровне бюджеты еще не приняты. Они обсуждаются, мы знаем предварительные параметры, но доведение этих окончательных сумм не произведено в силу того, что бюджеты точно также сейчас принимаются, принимаются во исполнение федерального бюджета федеральные программы, распределяются эти средства. И после этого мы, конечно же, получаем сведения, до нас доводят объемы, и тогда мы их вносим в корректировку», — отмечает Марина Андрусь.
«Если сравнивать бюджет 2020 года с бюджетом 2019 на той же стадии (то есть до целевых трансфертов из области и центра), то мы увидим рост. В этом году он обусловлен не передачей нам новых финансовых поступлений, а ростом фонда оплаты труда и, как следствие, увеличением отчислений НДФЛ. По остальным доходным источникам мы с вами будем жить практически в тех же условиях. Единственным исключением станут штрафы. Произошли изменения в федеральном законодательстве. В соответствии с ними штрафы теперь зачисляются на уровень бюджета того органа, который их собирает. Как следствие, часть штрафов муниципалитет потеряет», — подчеркивает заместитель главы Екатеринбурга.
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