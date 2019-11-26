Марина Андрусь: Принять бюджет — это значит начать работу по реализации поставленных перед городом планов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

— Бюджет 2019 года по сравнению с предшествующим значительно прирос и по доходам, и по расходам. По доходам он вырос в первую очередь благодаря тому, что за нами закрепили дополнительные источники доходов: увеличили нормативы поступления от налогов, получаемых по упрощенной системе налогообложения, от акцизов. Благодаря этому мы смогли увеличить объем наших вложений в развитие города. Прежде всего это, конечно, связано с работой в сфере образования. Мы начинаем большую программу строительства образовательных учреждений. Продолжаем строить детские садики. И сейчас у нас одновременно в работе пять школ. Это рекорд для Екатеринбурга.Но естественно, что мы на этом не должны останавливаться. Город прошел пик рождаемости в 2015 году. Эти дети пойдут в школу в 2022, именно тогда случится пик наполняемости первых классов. В 2022 году — пик 1-х классов. Численность школьников будет продолжать расти, потому что тех, кто приходит, больше, чем тех, кто выпускается. А параллельно нужно выполнить поручения президента РФ по переходу на односменный режим обучения. Очень сложная ситуация. И поэтому строить школы нужно при каждой первой же возможности. Не зря была создана «тепловая карта» — один из самых важных документов, которые у нас сейчас есть.Что касается исполнения бюджета, все идет достаточно ровно. Есть, конечно, отдельные виды расходов, по которым наблюдается опережение графика расходов, где-то есть перераспределение. В некоторых областях наблюдается экономия, которую мы должны направить на новые объекты.Отдельный вопрос — субсидии от бюджетов вышестоящих уровней. Зачастую они приходят неожиданно, как буквально несколько недель назад, когда нам пришли средства на оборудование для Театра кукол. В Москве произошли свои перераспределения, они «спустили» освободившиеся деньги на уровень регионов. Субъекты Федерации провели конкурсы, мы представили заранее подготовленный проект и выиграли. Теперь городской бюджет срочно изыскивает средства, чтобы покрыть нашу долю софинансирования проекта. В этом году приобретается оборудование, ремонт будет начат в следующем году, но на следующий год подтверждаемого софинансирования еще нет.— Такие долгосрочные планы сформированы, и это очень хорошо. Правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга проведена значительная работа, результатом которой стал перечень мероприятий к 300-летию города. Этот документ утвержден распоряжением губернатора Свердловской области, в нем определены и основные мероприятия, и основные объекты, которые мы до 2023 года должны сделать вместе с областью. Там же определены прогнозные объемы финансирования из городского, областного и федерального бюджета. И этот перечень точно так же был направлен в федеральные органы власти. Определенные ответы о том, что они согласны софинансировать, мы получили.Но уверена, что и многие другие объекты тоже получат поддержку в ближайшие годы. И мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро освоить эти деньги — что-то у нас есть, готовые проекты, сметы, мы будем готовить планы реализации мероприятий. Таким образом, долгосрочное закрепление планов позволяет эффективно расходовать средства, которые поступают из центра, в том числе достаточно внезапно.— Поскольку мы прогнозируем доходы достаточно аккуратно и консервативно, никаких особых неожиданностей у нас нет. Конечно, мы выходим на корректировку бюджета в конце года, но она, как правило, связана с федеральными субсидиями, а не с резким ростом наших внутренних доходов.— Да, такая экономия есть. Иногда она бывает очень значительной. Но вся она, как правило, остается в распоряжении отраслевых органов главных распорядителей бюджетных средств, проводивших конкурс. Они тратят эти средства на увеличение объема работ. Что закрепляется в корректировке бюджета. Если же были сэкономлены средства, полученные на условиях софинансирования, то экономия возвращается в вышестоящий бюджет в соответствии с теми соглашениями, которые были заключены. В каждом случае порядок индивидуально прописан соглашением о предоставлении средств. Поэтому однозначно сказать нельзя. Но мы всегда помним, что бюджет у нас в то же время дефицитный, и часть экономии, конечно, должна направляться на погашение дефицита бюджета.— Мы уже рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года на бюджетной комиссии, скоро будем выносить на думу. В принципе мы идем в пределах тех кассовых планов, которые у нас были. При этом надо учитывать, что значительная часть расходов бюджета приходится именно на последний квартал. Это и расходы инвестиционного характера, и контракты, который закрываются в конце года. Нельзя забывать, что не все контракты проходят приемку и оплачиваются в полном объеме. Пока этот процесс не начался, нельзя сказать однозначно, какой процент исполнения по ним будет принят и оплачен. Пока особых опасений нет, но есть понимание, где могут возникнуть сложности именно с приемом работ, об этом сообщают отраслевые органы.— В абсолютных цифрах мы сейчас вносим в думу первоначальный проект бюджета, до корректировки. Этот бюджет сформирован с учетом имеющихся у нас собственных источников доходов и тех межбюджетных трансфертов, которые до нас доведены. На 2020 год мы вносим этот предварительный бюджет в размере по доходам в 47 млрд 406 млн руб., по расходам — 49 млрд 282 млн руб.В будущем он будет увеличиваться за счет новых трансфертов, которые еще не утверждены, потому что на федеральном и областном уровне бюджеты еще не приняты. Они обсуждаются, мы знаем предварительные параметры, но доведение этих окончательных сумм не произведено в силу того, что бюджеты точно так же сейчас принимаются, принимаются во исполнение федерального бюджета федеральные программы, распределяются эти средства. И после этого мы, конечно же, получаем сведения, до нас доводят объемы, и тогда мы их вносим в корректировку.Если сравнивать бюджет 2020 года с бюджетом 2019 на той же стадии (то есть до целевых трансфертов из области и центра), то мы увидим рост. В этом году он обусловлен не передачей нам новых финансовых поступлений, а ростом фонда оплаты труда и, как следствие, увеличением отчислений НДФЛ.По остальным доходным источникам мы с вами будем жить практически в тех же условиях. Единственным исключением станут штрафы. Произошли изменения в федеральном законодательстве. В соответствии с ними штрафы теперь зачисляются на уровень бюджета того органа, который их собирает. Как следствие, часть штрафов муниципалитет потеряет.— Как я уже говорила, в первую очередь это образование и выполнение всех тех обязательств, которые мы должны реализовать в соответствии с «дорожными картами» и с указами президента РФ, национальными проектами. Кроме того, следующий год у нас — это еще и 75-летие Победы. Мы запланировали и забюджетировали соответствующие расходы. Пусть они не такие большие, но очень важные.И, конечно, это перечень мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. И даже в нем первым делом идет образование, строительство общеобразовательных и дошкольных учреждений. Все эти траты уже расписаны по объектам, планы на следующий год определены.В рамках реализации национальных проектов продолжаются дорожное строительство, ремонт и благоустройство. Эти статьи финансируются в основном за счет федерального центра. Наше софинансирование составляет примерно 5%. 95% дает Федерация и Свердловская область.— Мы беремся за все проекты, используем все возможности получить федеральное финансирование, потому что потом этой возможности просто не будет. Федеральные средства труднопрогнозируемы. В этом году нам дали 1,6 млрд. на ремонт дорог, но это совсем не значит, что столько же дадут в 2021. А в городском бюджете мы такой суммы просто не найдем.Да, одновременная реализация большого числа проектов по благоустройству причиняет неудобства. Некоторые из подрядчиков не успевают завершить работы в срок. Но нужно видеть и другую сторону вопроса: сейчас у нас есть возможность это сделать. Через 2-3 года, вполне вероятно, этой возможности не будет. А то, что делается сейчас в плане благоустройства: гранитные тротуары, прекрасная набережная — все это делается на многие-многие годы вперед.— Стараемся взять максимум. У Екатеринбурга много проблем, которые за счет одного городского бюджета не решить, несопоставимые масштабы.У нас школа на 1000 учеников стоит 1 млрд руб. Если мы будем строить ее только на деньги бюджета, то на дороги и благоустройство нам уже не хватит. Поэтому во всех сферах стараемся войти во все федеральные программы и привлечь максимум средств, где это только возможно.— Это проекты глобального благоустройства. В первую очередь хочу отметить нашу набережную. В этом году мы завершили первый этап ее благоустройства. На мой взгляд, получилось хорошо. Эта работа продолжится. Начнется благоустройство слева от Макаровского моста и там, где планируется строительство ледовой арены, от Куйбышева до Декабристов. Эти работы запланированы не только на следующий год. Работы будут продолжаться и дальше, синхронизируясь с готовностью других объектов.Продолжается работа над парками и скверами. И мы говорим не только о проектах общегородского масштаба, но и районы у нас продолжают работы по благоустройству и созданию общественных пространств, скверов на районном уровне, потому что необходимо, чтобы поближе к людям были такие места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Эта работа у нас продолжится в 2020 году.У нас очень большие планы по развитию транспортной инфраструктуры. Подробнее о них могут рассказать специалисты, но с точки зрения финансирования и обновления подвижного состава и строительства новых линий это очень дорогостоящие мероприятия. И без софинансирования мы можем заменять только единицы трамваев, может быть, десять автобусов в год. Серьезные изменения город не потянет самостоятельно. Поэтому мы стараемся включиться во все федеральные программы, заранее готовим для них проекты. Рассматриваем все возможности для софинансирования проектов. В том числе и с бизнесом. В этом году заложены средства на возобновление работ по проектированию метрополитена. Когда они будут освоены, посмотрим на результат и будем планировать новые инвестиции. Если будет подтверждено софинансирование, то мы будем готовы внести необходимые траты в бюджет.— У нас готов бюджет развития до 2023 года, включающий в себя план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. И этот план состоит из двух разделов. Относительно раздела «А» мы более или менее понимаем, откуда возьмутся деньги на его реализацию. Есть согласованные программы, определены, хотя бы вчерне, источники.Раздел «Б» — это мероприятия, которые очень нужны для города, но денег на реализацию которых пока нет. Но если мы сможем их привлечь, если Федерация даст нам дополнительные средства — у нас уже есть понимание и по отдельным направлениям готовые проекты, куда их направить. Сформирована система приоритетов.— Последнее плановое заседание городской думы — 17 декабря. Уверена, что если не успеем к этому сроку, то депутаты примут решение организовать внеочередные. Я надеюсь, что все осознают важность этой работы. Ведь именно бюджет обеспечивает саму возможность развития города, его поступательного движения вперед.Принять бюджет — это значит начать работу по реализации поставленных перед городом планов. Задержка с принятием сдвигает всю эту работу или ставит ее под сомнение, потому что во многих условиях соглашений, при условиях привлечений средств сроки прописаны очень четко и очень конкретно и имеют критическое значение. Если вовремя не приступить к реализации мероприятий, к разработке проектов, к конкурсным процедурам, то можно не успеть к сезону, когда эти работы должны быть осуществлены. Так что принятый вовремя бюджет — это половина работы по его исполнению.