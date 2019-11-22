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Жители поселка Малышева выступили против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО

УрБК, Малышева, 22.11.2019. Жители поселка Малышева написали обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в котором выступили против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО.



На территории Малышевского городского округа планируется построить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т мусора в год или 447 тыс. м2 (это при неполной 84 тыс. т в год) стоимостью 1 млрд руб., говорится в обращении. Письмо (есть в распоряжении УрБК) подписано оргкомитетом «За Малую Родину, за чистое небо!».



Из послания на имя губернатора следует, что 70% отходов пойдет на полигон ТБО Малышевского городского округа. При этом мусор из Асбеста, Богдановича, Сухого Лога, поселков Белоярского, Верхнего Дуброво, Рефтинского, Уральского будет свозиться на построенные площади.



«Это бомба немедленного действия под наше здоровье (стиль и орфография авторов сохранены — прим. ред.), наши дома, нашу работу и будущее нас и наших детей. Жители п. Малышева категорически против такого решения. Строительству комплекса и полигона говорим категорическое нет», — говорится в письме.

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