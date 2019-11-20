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Администрация Екатеринбурга продолжит процесс возвращения в муниципальную собственность участка над станцией метро «Бажовская»

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Семнадцатый апелляционный суд в Перми прекратил производство по апелляционной жалобе главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Она была подана на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 декабря 2018 года, которым был признан незаконным отказ городских властей в предоставлении в собственность ООО «Промавтосервис» земельного участка в районе перекрестка улиц 8 Марта — Большакова.



Напомним, администрация Екатеринбурга отстаивает в суде позицию, что земельный участок был предоставлен «Промавтосервису» для размещения автостоянки без права капитального строительства. Поэтому строить на нем здание подземной парковки было недопустимо, участок не подлежал приватизации.



«При этом по Уставу города глава наделен собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, в том числе в части принятия мер по обеспечению защиты интересов муниципального образования в судах. В рамках этих полномочий Александр Высокинский подал апелляционную жалобу. Однако апелляционный суд не признал самостоятельного права главы Екатеринбурга на обжалование решений арбитражного суда», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Параллельно горадминистрация добивается признания недействительным договора купли-продажи участка на 8 Марта — Большакова и сноса самовольной постройки на нем в рамках отдельных дел, рассматриваемых Арбитражным судом Свердловской области.



По словам начальника юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Евгении Рожок, на заседание апелляционного суда явился депутат екатеринбургской гордумы Сергей Шадрин со своим помощником Василием Маркевичем. У обоих была доверенность от ООО «Промавтосервис» для представления интересов этой коммерческой организации. Но апелляционный суд не допустил Сергея Шадрина к участию в деле.



«Такие действия депутата вызвали вопросы. Тем более что гордума приняла решение об отнесении территории, в которую входит спорный участок «Промавтосервиса», к территориальной зоне ТОП-2 (запрет на строительство капитальных объектов). При этом в пресс-службе горадминистрации напоминают: депутат гордумы обязан представлять интересы избирателей, а не конкретных юридических лиц», — отмечают в администрации.



Несмотря на решение Семнадцатого апелляционного суда, Александр Высокинский намерен отстаивать интересы Екатеринбурга в вопросе возвращения земли для станции «Бажовская». В прошлом судебном заседании суд удовлетворил ходатайство администрации об истребовании кадастрового дела земельного участка. Это позволит выяснить, на каком основании был изменен вид его разрешенного использования, позволивший получить разрешение на строительство здания подземной парковки. Рассмотрение вопроса в суде продолжится 2 декабря 2019 года.

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