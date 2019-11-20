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Свердловчане пока не оплатили 2,5 млрд рублей имущественных налогов за 2018 год
20 ноябрь 2019 (15:09)
В России 2 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.
«В этом году налоговые органы отправили свердловчанам 1,8 млн уведомлений. Из них 1,3 млн были отправлены по почте, остальные получены в личном кабинете налогоплательщика. Общая сумма начисленных налогов составляет 5,9 млрд руб. Это на 3,5% выше уровня прошлого года. На 19 ноября граждане заплатили 3,4 млрд руб. За оставшиеся 13 дней свердловчане должны перечислить еще 2,5 млрд руб.», — рассказала Лидия Исаева.
По ее словам, главным новшеством этой налоговой кампании является отправка уведомлений со всеми необходимыми реквизитами для оплаты.
«В этом году налоговые органы отправили свердловчанам 1,8 млн уведомлений. Из них 1,3 млн были отправлены по почте, остальные получены в личном кабинете налогоплательщика. Общая сумма начисленных налогов составляет 5,9 млрд руб. Это на 3,5% выше уровня прошлого года. На 19 ноября граждане заплатили 3,4 млрд руб. За оставшиеся 13 дней свердловчане должны перечислить еще 2,5 млрд руб.», — рассказала Лидия Исаева.
По ее словам, главным новшеством этой налоговой кампании является отправка уведомлений со всеми необходимыми реквизитами для оплаты.
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