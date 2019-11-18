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Банк «НЕЙВА» подключился к системе быстрых платежей ЦБ

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Банк «НЕЙВА» подключился к новому высокотехнологичному платежному сервису Банка России — системе быстрых платежей (СБП), став 26-м ее участником в России и одним из первых на Урале.



Как говорится в официальном сообщении кредитной организации, с 18 ноября 2019 года частные клиенты банка «НЕЙВА» могут совершать мгновенные денежные переводы на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к СБП, по номеру мобильного телефона в любой регион и в любое время суток.



Как отметил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов, кредитно-финансовая организация внимательно следит за всеми новыми сервисами, которые появляются на рынке, и внедряет только те их них, которые способны принести реальную пользу клиентам.



«Сервис переводов по СБП выглядит довольно простым, но подключение к нему — технически сложный инфраструктурный проект. Для нас, небольшого регионального банка, он стал действительно крупным. Но мы понимаем, что реализовать его было необходимо для того, чтобы наши клиенты могли получать сервис на том же уровне, что и клиенты крупнейших федеральных кредитных организаций. А также для того, чтобы мы могли значительно увеличить свою конкурентоспособность и качество сервиса. Мы доказали, что можем успешно конкурировать с лидерами банковского финтех-рынка», — подчеркнул Павел Ефремов.



По его мнению, появление СБП стало крайне полезной мерой для всего российского рынка банковских услуг.



«Ранее онлайн-переводы по номеру телефона с мгновенным зачислением денежных средств на карту получателя существовали либо внутри одного банка, либо их можно было осуществлять между банками, заключившими ряд дополнительных соглашений. ЦБ РФ сделал эту возможность общей для всех, показав не на словах, а на деле, что стремится к развитию реальной конкуренции на рынке. Теперь фактически сложившаяся монополия в сегменте быстрых денежных переводов серьезно ограничена, и я уверен, что качество нового сервиса со временем будет только расти, а стоимость онлайн-переводов снижаться», — уверен председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.

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