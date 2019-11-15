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Средневзвешенная ставка по ипотеке в крупнейших банках РФ снизилась до 9,2%
15 ноябрь 2019 (17:12)
УрБК, Москва, 15.11.2019. Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-15 крупнейших банках РФ снизилась до 9,2%. Об этом говорится в совместном исследовании ДОМ.РФ и FrankRG.
Напомним, что из-за нестабильности на финансовых рынках, временного роста инфляции и стоимости фондирования ставки предложения по ипотеке топ-15 банков последовательно выросли с 8,9-9,1% в сентябре 2018 года до 10,6-10,7% к марту 2019 г.
С апреля 2019 года рынок ипотеки вновь вернулся к снижению ставок, отмечает аналитический центр ДОМ.РФ. За период апрель-ноябрь 2019 года все крупнейшие ипотечные банки последовательно снижали ставки в среднем на 1,3 п.п. на новостройки и на 1,45 п.п. на готовое жилье.
С начала ноября 2019 года 7 из 15 крупнейших ипотечных банков снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%.
Напомним, что из-за нестабильности на финансовых рынках, временного роста инфляции и стоимости фондирования ставки предложения по ипотеке топ-15 банков последовательно выросли с 8,9-9,1% в сентябре 2018 года до 10,6-10,7% к марту 2019 г.
С апреля 2019 года рынок ипотеки вновь вернулся к снижению ставок, отмечает аналитический центр ДОМ.РФ. За период апрель-ноябрь 2019 года все крупнейшие ипотечные банки последовательно снижали ставки в среднем на 1,3 п.п. на новостройки и на 1,45 п.п. на готовое жилье.
С начала ноября 2019 года 7 из 15 крупнейших ипотечных банков снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%.
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