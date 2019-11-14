Новости дня

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

УрБК, Москва, 14.11.2019. Мошенники придумали новый популярный способ вывода денежных средств с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии.



Как сообщают «Известия», злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления денежной суммы, выводят средства через сервисы card2card-переводов, отправляя деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.



«Чаще card2card-сервисы используются в качестве транзитного этапа по выводу денег, конечная точка — физический «пластик», с которого можно снять наличные», — пояснил глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский.



По мнению экспертов, таким образом преступники заметают следы и усложняют возврат денежных средств клиентам банков.



По словам источника в службе безопасности одной из региональных кредитных организаций, если в прошлом году в банке не было зафиксировано ни одного случая кражи денег через сard2сard, то в 2019 году это происходит до четырех раз в месяц.



Напомним, что основной принцип card2card-платформы состоит в том, что человек вбивает данные «пластика», с которого хочет снять деньги, и сведения карты, на которую хочет их зачислить (это может быть и виртуальный вариант). Затем владельцу карты-отправителя приходит sms с кодом подтверждения, который он должен указать. Под видом сотрудников службы безопасности банка мошенники просят клиентов банков сообщить код из сообщения. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:21</span><br /><strong>Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 14.11.2019. Мошенники придумали новый популярный способ вывода денежных средств с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091318-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-krazhi-deneg-s-bankovskih-kart-rossiyan.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: