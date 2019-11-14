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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

14 ноябрь 2019 (13:21)

УрБК, Москва, 14.11.2019. Мошенники придумали новый популярный способ вывода денежных средств с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии.

Как сообщают «Известия», злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления денежной суммы, выводят средства через сервисы card2card-переводов, отправляя деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.

«Чаще card2card-сервисы используются в качестве транзитного этапа по выводу денег, конечная точка — физический «пластик», с которого можно снять наличные», — пояснил глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский.

По мнению экспертов, таким образом преступники заметают следы и усложняют возврат денежных средств клиентам банков.

По словам источника в службе безопасности одной из региональных кредитных организаций, если в прошлом году в банке не было зафиксировано ни одного случая кражи денег через сard2сard, то в 2019 году это происходит до четырех раз в месяц.

Напомним, что основной принцип card2card-платформы состоит в том, что человек вбивает данные «пластика», с которого хочет снять деньги, и сведения карты, на которую хочет их зачислить (это может быть и виртуальный вариант). Затем владельцу карты-отправителя приходит sms с кодом подтверждения, который он должен указать. Под видом сотрудников службы безопасности банка мошенники просят клиентов банков сообщить код из сообщения. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте.

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