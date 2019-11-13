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Капитан ФК «ФОРЭС» стал лучшим защитником на турнире по мини-футболу среди корпоративных команд «Кубок УралПром — 2019»
13 ноябрь 2019 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. 9 ноября в Екатеринбурге прошел пятый юбилейный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд «Кубок УралПром — 2019». В соревнованиях приняли участие 20 команд Урала и Сибири. Они включали в себя групповой этап, а также плей-офф — «Золотой» и «Серебряный». Команды играли по принципу «каждый с каждым». А каждый матч состоял из двух таймов по десять минут.
Лучшим защитником турнира был признан капитан ФК «ФОРЭС» Иван Составкин. В общем зачете турнира ФК «ФОРЭС» занял 4-е место. Напомним, в прошлом году этот футбольный клуб стал победителем соревнований. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ФОРЭС».
Почетным гостем турнира стал легендарный спартаковец Валерий Кечинов. Открывая турнир, он настроил игроков на победу и пожелал обойтись без травм. А в финале вручил победителям и призерам награды.
Лучшим защитником турнира был признан капитан ФК «ФОРЭС» Иван Составкин. В общем зачете турнира ФК «ФОРЭС» занял 4-е место. Напомним, в прошлом году этот футбольный клуб стал победителем соревнований. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ФОРЭС».
Почетным гостем турнира стал легендарный спартаковец Валерий Кечинов. Открывая турнир, он настроил игроков на победу и пожелал обойтись без травм. А в финале вручил победителям и призерам награды.
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