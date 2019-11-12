Мифические выплаты по номеру СНИЛС

В соцсетях, sms и мессенджерах активно распространяется информация о неких социальных выплатах, якобы полагающихся каждому россиянину в 2019 году. Для этого пользователю предлагается пройти по тексту ссылки, ввести номер СНИЛС и узнать, сколько ему причитается денежных средств от неких частных фондов.Следует отметить, что единой формы таких сообщений нет. Мошенники используют самые разные сайты, суммы и названия организаций. Для убедительности они нередко маскируют свои сообщения под информацию от федеральных СМИ и пишут положительные комментарии от лица несуществующих людей.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» удалось обнаружить четыре сайта, которые работают под брендами «Объединенного компенсационного фонда», «Управления контроля социального обеспечения», «Национального агентства социальных выплат», «Внебюджетного финансового фонда». Очевидно, что в реальности ни одной из этих организаций не существует.После того, как пользователь вводит на сайте номер своего СНИЛС, на экране появляется сумма, которую ему якобы начислили различные организации («пенсионный реестр», «фискальный реестр», «трудовой реестр» и так далее). При этом указываются достаточно крупные цифры — в среднем около 150 тыс. руб.Далее ситуация может развиваться по двум основным сценариям. Первый — людей уверяют, что после оплаты «пошлин» они получат «положенные им выплаты». Им предлагается перечислить комиссию по указанным на сайте реквизитам. По ходу сценария пользователю предлагается заплатить за дополнительные услуги: за идентификацию личности, за pin-код для защиты, за услуги консультанта и так далее. И количество платных «услуг» может расти до тех пор, пока человек не поймет, что его обманывают.Второй сценарий — посетителю сайта предлагается связаться с менеджером для уточнения всех деталей «получения выплаты». В процессе телефонного разговора мошенники пытаются получить как можно больше конфиденциальной информации о банковских картах. В этом случае пользователь рискует потерять абсолютно все деньги со своего счета.Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин рассказал, что номер СНИЛС дает мошенникам мало полезной информации о жертве. Поэтому их конечная цель — узнать данные банковской карты или паспорта.«Гражданин по номеру СНИЛС может узнать, сколько средств у него накопилось в ТФОМС и Соцстрахе. Эти деньги невозможно украсть. Их можно расходовать только на строго определенные цели. Поэтому я уверен в том, что сам по себе СНИЛС потенциальной жертвы ничего не дает мошенникам. Это ни номер паспорта, ни персональные данные банковской карты, которые теоретически можно использовать для кражи денег. Тем более, мне кажется, в нашей стране есть «слитые» базы данных, где можно посмотреть СНИЛС десятков миллионов людей», — полагает Виталий Калугин.В Пенсионном фонде России (ПФР), комментируя сложившуюся ситуацию, призвали граждан не попадаться на уловки мошенников. В ведомстве также рассказали обо всех возможных выплатах по номеру страхового номера индивидуального лицевого счета.«ПФР напоминает, что СНИЛС гражданина является его личным идентификатором и служит для получения различного вида государственных услуг, которые ПФР предоставляются совершенно бесплатно. По этому номеру, прежде всего, работодатели перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Эти взносы выплачиваются гражданам в виде страховой пенсии при возникновении права на ее назначение. Также мужчины 1953 г.р. и моложе и женщины 1957 г.р. и моложе при официальном трудоустройстве с 2002 года и уплате страховых взносов на накопительную пенсию, при достижении возраста 60 и 55 лет соответственно в виде выплат получают свои пенсионные накопления. Однако никаких других выплат по номеру СНИЛС не предусмотрено. Официальную информацию обо всех выплатах по линии ПФР можно получить на официальном сайте фонда, в том числе через личный кабинет гражданина, а также в социальных сетях регионального отделения», — говорится в сообщении.Очевидно, что новый способ мошенничества в первую очередь ориентирован на людей старшего возраста. Они, как правило, плохо ориентируются в виртуальном пространстве, больше склонны доверять сомнительным организациям с красивыми названиями, а также часто считают, что получают несправедливо низкую пенсию.Практика показывает, что поймать мошенников, которые используют такие схемы, крайне сложно. Они могут скрываться в любой стране, использовать специальные программы, менять домены и названия сайтов. В этой ситуации шансы вернуть украденные деньги близки к нулю.