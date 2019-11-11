Виктор Бачурин: Порядка 95% кассовой техники регистрируются дистанционно

Фотография предоставлена пресс-службой Управления ФНС России по Свердловской области

— Реформа началась с вступления в силу федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016, который вступил в силу 15 июля 2016 года. Этот закон в действующей редакции предусматривает три этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.Первый этап завершился 1 июля 2017 года. Онлайн-кассовую технику начали применять предприниматели и организации, которые и по старому закону (54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники) должны были иметь кассы. Они и продолжили это делать, но либо обновили до новых требований свою старую технику — такое было возможно сделать, — либо приобрели новую.Второй этап завершился 1 июля 2018 года. С контрольно-кассовой техникой начали работать такие налогоплательщики как организации и предприниматели, осуществляющие торговлю и применяющие такие системы налогообложения, как, например, единый налог на вмененный доход. То есть все организации, а индивидуальные предприниматели — те, кто имеет наемных работников. Также сюда относятся все организации, которые оказывают услуги общественного питания, и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общепита и имеющие наемных работников.Третий этап закончился 1 июля 2019 года, сейчас мы подводим его итоги. К этой дате перейти на новое оборудование должны были организации, которые ранее имели право не работать с контрольно-кассовой техникой, выполняя работы и оказывая услуги населению и выдавая бланки строгой отчетности. А также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги, имеющие работников. Они также ранее выдавали бланки строгой отчетности. И с этого периода подключились практически все безналичные расчеты, связанные с расчетами с физическими лицами, это расчеты через расчетные счета кредитных организаций, электронные кошельки, банковские кассы кредитных организаций.— Не совсем. Надо отметить, что, кроме 290-ФЗ был подписан и вступил в силу федеральный закон 129-ФЗ от 03.06.2019, который, по большому счету, определил четвертый этап реформы. В него оказались включены индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников, выполняют работы и оказывают услуги — абсолютно любые, на любой системе налогообложения. И также индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, вне зависимости от систем налогообложения реализующие товары собственного производства. Эта группа налогоплательщиков может работать без кассовой техники до 1 июля 2021 года.Фактически для них реформа отложена на два года. И тут надо отметить, что для этой категории предпринимателей нет никакой иной обязанности при осуществлении расчетов выдавать какой-то документ. Они ничего не выдают вне зависимости от формы расчета — хоть наличными средствами, хоть в безналичном порядке. И могут работать без кассовой техники.Это связано с тем, что параллельно идет еще «пилотный» проект, касающийся налога на профессиональный доход. Пока он заработал в четыре пилотных регионах — Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Мы подключаемся к нему с 1 января 2020 года.Так вот по закону 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники есть норма, которая говорит о том, что если предприниматель применяет налог на профессиональный доход, то требования о применении кассовой техники у него нет. Поэтому данную группу плательщиков вывели до 1 июля 2021 года: с большой долей вероятности основная доля этих предпринимателей выберет более мягкий режим — удобный, простой, современный — налог на профессиональный доход. И если они выберут такую систему налогообложения, то и после 1 июля 2021 года не будут применять контрольно-кассовую технику.— Общий парк касс составляет порядка 98 тыс. единиц. Много это или немного? Например, в ноябре 2016 года — на заре реформы — в Свердловской области было зарегистрировано и применялось реально «живой» техники 43 тыс. 697 единиц. Тогда цифра была четкой, сегодня я говорю «около 98 тыс.», потому что динамика есть каждый день: кто-то регистрирует, кто-то снимает, где-то мы снимаем в одностороннем порядке.Причем это не «мертвая» кассовая техника, а «живая», потому что сейчас существенно поменялось законодательство, и у налоговых органов появилось достаточно много полномочий, возможностей. При старом порядке, если налогоплательщик был «живой», работал, но кассовая техника ему по каким-то причинам стала не нужна, она годами у нас висела зарегистрированной. Сегодня мы получили право такую кассовую технику снимать в одностороннем порядке, без заявления пользователя. Это направлено на то, чтобы реестр, парк кассовой техники был достоверным.— На самом деле, это не так. Все стало проще. Процедура применения кассовой техники начиналась с того, что ее нужно было зарегистрировать в налоговом органе. Регистрация по старому законодательству происходила исключительно в том налоговом органе, в котором налогоплательщик состоит на налоговом учете. Если предприниматель состоял на налоговом учете в Москве, а работал в Екатеринбурге, то ему приходилось все свои кассовые аппараты везти в Москву, три раза сходить в инспекцию — заявление написать, фискализировать, прийти за карточкой регистрации, потом ее обратно сюда привезти. Это было трудно. Много работы было и у налогового инспектора, который эту технику регистрировал вручную.Сегодня у нас порядка 95% кассовой техники регистрируются дистанционно. Такой способ, как регистрация через заявление, поданное на бумажном носителе инспектору, осталось, но и тут можно обратиться в любую налоговую инспекцию. Но такой путь выбирают единицы: основная масса регистрируется через Личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы nalog.ru.Кабинеты созданы много лет назад, и организация, и предприниматель имеют возможность получить доступ, логин и пароль, пользоваться кабинетом. Внутри этих кабинетов созданы дополнительные сервисы — называются «Кабинет контрольно-кассовой техники». Через них можно заполнить заявление, не выходя из офиса, вне зависимости от местонахождения плательщика, даже из другой страны.Это заявление обрабатывается автоматически, живой налоговый инспектор нигде в этом не участвует. Обработка централизована в Москве. Дистанционно идет полная оценка данных. Если все сведения достоверны, кассовой технике присваивается регистрационный номер, плательщик ее фискализирует, передает отчет о регистрации через этот же «Личный кабинет» и туда же получает карточку регистрации в формате pdf. При наличии опыта можно за 15-20 минут зарегистрировать аппарат, не выходя из своего офиса.На нашем сайте есть раздел «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» — там тоже много полезной информации. Кстати, можно проверить кассовый аппарат перед покупкой: есть реестр кассовой техники, реестр фискальных накопителей. Зная модель и заводской номер аппарата либо фискального накопителя, перед покупкой налогоплательщик может проверить, есть ли такой аппарат в реестре. Забивает данные и тут же получает информацию. То есть плательщик может обезопасить себя в перспективе при перерегистрации. Но я не знаю ни одного факта, чтобы на рынке были проданы незарегистрированные кассовые аппараты или фискальные накопители.Тем самым это снизило нагрузку как на налогоплательщика, так и на налоговый орган.— Сервис справляется. Конечно, у нас были «вспышки» — скажем, накануне 1 июля 2019 года, 2018-го, 2017-го: многие дотянули до последнего дня, и в такие пиковые дни нагрузка была высокая. Тем не менее базы работали, и даже если 1 июля выпадали на выходные дни, налоговые инспекторы выходили на работу, чтобы обеспечить возможность всем, кто хотел зарегистрировать технику через бумажный носитель, это сделать.— Во-первых, несмотря на то, что мы говорим, что около 90% плательщиков работают с кассовой техникой, в законодательстве есть система исключений. Это прописано в законе 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники»: там есть виды деятельности, в рамках которых можно не применять кассовую технику и сейчас, и потом, и вне зависимости от того, организация это или предприниматель.Органы власти субъекта РФ могут определить территории, в которых кассовую технику можно вообще не применять, а выдавать по требованию покупателя, клиента некий документ, содержащий определенные реквизиты. И также есть перечень населенных пунктов, в которых можно применять кассовую технику без передачи в режиме реального времени через оператора фискальных данных в налоговые органы информации о проведенных расчетах. То есть в автономном режиме касса работает, она такая же, фискальный накопитель внутри есть, копит всю информацию, но эта информация будет поступать не в онлайн-режиме, а в момент перерегистрации кассовой техники.— В каждом аппарате есть фискальный накопитель, функция такого устройства состоит в хранении, архивировании данных и в передаче их через оператора фискальных данных в налоговую службу. Такой фискальный накопитель существует на рынке в трех вариантах по срокам использования: это 13, 15 и 36 месяцев. И когда меняется фискальный накопитель, плательщик должен перерегистрировать кассовую технику в налоговом органе и сдать все фискальные данные, которые накопил фискальный накопитель внутри себя за этот промежуток времени.При перебоях с интернетом, по закону до 30 суток кассовый аппарат будет работать без перебоев, но данные не будут передаваться. Информацию, которую копит в себе фискальный накопитель, как флешка, нужно будет передать в 30-дневный срок. Если в этот срок данные будут переданы, никакой беды у налогоплательщика не произойдет. И техника так настроена, что если произошел сбой сети, а потом соединение восстановилось, аппарат должен автоматически передать все данные. Но если он по каким-то причинам не передал, плательщик должен сделать это принудительно. Информация о непреданных чеках выдается ему в конце смены.Если срок в 30 дней будет превышен, фискальный накопитель заблокируется. Он выйдет из строя, и потом в принудительном порядке нужно будет передать информацию и приобрести новый фискальный накопитель. Но 30 дней — достаточно большой срок, в рамках которого можно устранить те или иные неполадки.— Когда мы говорим о малом бизнесе, мы в первую очередь имеем в виду индивидуальных предпринимателей. Они применяют специальные налоговые режимы — единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения. Для этой группы налогоплательщиков федеральной властью был сделан беспрецедентный ход — был предусмотрен налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. за каждую установленную кассу. Таким образом государство в значительной степени компенсировало часть понесенных расходов.Кроме того, на рынке существуют различные предложения от производителей кассовой техники. Ее не обязательно приобретать, а можно взять в аренду — закон это позволяет. Есть достаточно много кредитных организаций, банков, которые своим клиентам предлагали и предлагают взять ее в аренду за ежемесячную оплату. Кто-то может ее взять, попробовать поработать, если постоянно она ему не нужна. Несколько месяцев попользовался — вернул. Она регистрируется на конкретного плательщика, по базе вся выручка — его, но в собственности не находится. Есть предложения, связанные с рассрочками. Производители и дистрибьюторы предлагаю варианты с рассрочками на год, на два года. Каждый, если захочет разобраться в этом вопросе, может найти оптимальное для себя решение.— Действительно, через год, с 1 января 2021 года, такой системы налогообложения, как единый налог на вмененный доход, не будет. Поэтому данная категория налогоплательщиков либо выберет пакетную систему налогообложения, либо уйдет в упрощенную систему налогообложения, которая напрямую зависит от выручки. А выручка как раз фиксируется кассовым аппаратом.По сути, сейчас плательщики могут не понимать, зачем им нужна техника, поскольку налогообложение не зависит от той суммы, которую они получают. Это так, но через год ситуация поменяется, а сегодня есть возможность безболезненно научиться обращаться с кассовой техникой.Второе — система налогообложения ЕНВД настолько непрозрачная, что было принято решение от нее отказаться. Раньше «вмнененщики» — так их назовем — от выручки не зависели, кассовая техника у них не применялась, выдавали товарные чеки — рисовали рукой. Например, у предпринимателя два павильона, он сдает одну декларацию, за один платит, а за второй не платит. Какая у него выручка, мы не знаем. Он принимает наличные средства, обязанности у такого малого предпринимателя нет по обеспечению работы с платежными картами. То есть он вообще непрозрачен и не платит по второму объекту налоги. Естественно, цепочка выстраивается: работники не трудоустроены и так далее. Теперь такого не будет.— Одна из целей — защита потребителей. Например, онлайн-кассы позволяют восстановить утерянный чек. Чек существует и в бумажном виде, и в электронном. И юридическая значимость того или иного документа одинакова — в законе четко прописано. Поэтому если по каким-то причинам какая-то сторона утеряла кассовый чек, его можно восстановить, и он будет иметь ту же самую силу, например, для получения физическим лицом налогового вычета, связанного с лечением, с обучением. Или для защиты своих прав, например, в суде.Кроме того, идет выравнивание здоровой конкурентной среды путем регулирования — это тоже одна из функций. Если предприниматель добросовестный, он платит полностью установленные налоги, а недобросовестный пользуется несовершенством законодательства и не платит их, то сложно конкурировать в конечной цене реализованного товара.— Ответственность за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, предусмотренная статьей 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, стала строже. Но в то же время она серьезно дифференцировалась. Если раньше в статье было 2 части и два вида наказаний, то теперь там стало 15 частей для разных правонарушений.Например, когда плательщик вообще не применяет кассовую технику, возможно даже приостановление деятельности такого субъекта предпринимательства на 90 суток либо дисквалификация должностного лица при определенных обстоятельствах (часть 3 статьи 14.5). Если плательщик применяет кассовую технику, но с какими-то нарушениями, то можно остановиться и на предупреждении — вообще без штрафа обойтись. Либо на такой случай есть незначительные суммы штрафа — для предпринимателя они составляют от 1,5 до 3 тыс. руб., для организации — от 5 до 10 тыс. руб. То есть выстроена такая справедливая градация, что плательщику выгоднее применить кассовую технику, пусть и с нарушениями, чем вообще не применить.— Да, это так. Например, я рекомендую всем установить мобильное приложение «Проверка чеков». Это приложение разработано Федеральной налоговой службой, его можно скачать в любом магазине приложений на смартфон. Оно позволяет проверить легальность чека путем сканирования. На каждом кассовом чеке есть QR-код, в приложение встроен сканер штрих-кодов. Сканируем либо руками забиваем определенные реквизиты — моментально идет проверка чека, приложение пишет, корректен чек или некорректен. Также чек можно перевести в электронный вид и сохранить. Если чек некорректен, можно обратиться в налоговую службу с жалобой с этим приложением. По сути, сегодня любой гражданин может быть налоговым инспектором.