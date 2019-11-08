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Александр Высокинский провел заседание согласительной комиссии по проекту бюджета Екатеринбурга
8 ноябрь 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Сегодня согласительная комиссия по проекту бюджета Екатеринбурга на 2020 год и плановый период обсудила инвестиции в культуру, здравоохранение и спорт. Встречу с депутатами гордумы провел глава города Александр Высокинский.
По его словам, при планировании бюджета администрация города сделала основной упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств.
В результате городской бюджет предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медицинской помощи, масштабное строительство и капремонт школ, детсадов, а также развитие объектов улично-дорожной сети.
Также Александр Высокинский анонсировал капитальный ремонт, строительство и проектирование шести детско-юношеских спортивных школ и оздоровительных комплексов, двух объектов культуры и шести — здравоохранения. Также планируется обновить 15 многофункциональных площадок, хоккейных кортов и зон для занятий воркаутом в рамках программы «Спорт в каждый дом».
В случае поступлений дополнительных субсидий, субвенций с федерального или регионального уровней Екатеринбург готов реализовать ряд дополнительных проектов, подчеркнул Александр Высокинский.
«Бюджет должен обеспечивать наиболее приоритетные направления развития мегаполиса. Моя принципиальная позиция — не снижать текущее финансирование социальной сферы», — цитирует главу города пресс-служба горадминистрации.
По его словам, при планировании бюджета администрация города сделала основной упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств.
В результате городской бюджет предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медицинской помощи, масштабное строительство и капремонт школ, детсадов, а также развитие объектов улично-дорожной сети.
Также Александр Высокинский анонсировал капитальный ремонт, строительство и проектирование шести детско-юношеских спортивных школ и оздоровительных комплексов, двух объектов культуры и шести — здравоохранения. Также планируется обновить 15 многофункциональных площадок, хоккейных кортов и зон для занятий воркаутом в рамках программы «Спорт в каждый дом».
В случае поступлений дополнительных субсидий, субвенций с федерального или регионального уровней Екатеринбург готов реализовать ряд дополнительных проектов, подчеркнул Александр Высокинский.
«Бюджет должен обеспечивать наиболее приоритетные направления развития мегаполиса. Моя принципиальная позиция — не снижать текущее финансирование социальной сферы», — цитирует главу города пресс-служба горадминистрации.
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