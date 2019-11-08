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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль из-за долга владельца в 2 млн рублей
8 ноябрь 2019 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела арестовали Mercedes Е200 за долги владельца в 2 млн руб., сообщает пресс-служба УФСПП России по Свердловской области.
«Предприниматель задолжал деньги другому физическому лицу, возвращать которые мужчина категорически отказывался. Предпринятые судебными приставами-исполнителями меры в виде ареста счетов и ограничения в праве выезда за границу РФ не возымели на должника нужного действия», — говорится в сообщении.
Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку под ответственное хранение. Имущество будет передано взыскателю или реализовано путем проведения публичных торгов.
«Предприниматель задолжал деньги другому физическому лицу, возвращать которые мужчина категорически отказывался. Предпринятые судебными приставами-исполнителями меры в виде ареста счетов и ограничения в праве выезда за границу РФ не возымели на должника нужного действия», — говорится в сообщении.
Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку под ответственное хранение. Имущество будет передано взыскателю или реализовано путем проведения публичных торгов.
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