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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль из-за долга владельца в 2 млн рублей

8 ноябрь 2019 (17:12)

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела арестовали Mercedes Е200 за долги владельца в 2 млн руб., сообщает пресс-служба УФСПП России по Свердловской области.

«Предприниматель задолжал деньги другому физическому лицу, возвращать которые мужчина категорически отказывался. Предпринятые судебными приставами-исполнителями меры в виде ареста счетов и ограничения в праве выезда за границу РФ не возымели на должника нужного действия», — говорится в сообщении.

Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку под ответственное хранение. Имущество будет передано взыскателю или реализовано путем проведения публичных торгов.

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