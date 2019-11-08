Группа ЧТПЗ увеличит производство продукции для АЭС

Фотография предоставлена пресс-службой Группы ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ реализует масштабный инвестиционный проект по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций (АЭС), сообщает пресс-служба компании.Разработки предусматривают ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Объем инвестиций составит более 780 млн руб.В рамках инвестиционного проекта в производственном комплексе «Холоднодеформированные трубы» будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка, оснащенного оборудованием ведущих производителей, планируется в 2021 году.«Группа ЧТПЗ развивает производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, к которой относятся трубы для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов», — комментирует директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Компания поставляла продукцию для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам).Ранее Группа ЧТПЗ приняла участие в VIII международной научно-технической конференции и выставке «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019). Об этом сообщает пресс-служба компании.Группа ЧТПЗ представила на конференции собственные разработки в сфере производства труб, которые применяются в сложных условиях эксплуатации газопроводов.«Специалисты предприятия презентовали участникам конференции собственную технологию многопроходной сварки труб, которая была разработана в рамках реализации проекта «Северный поток 2». Уникальность технологии заключается в применении четырехдуговой сварки, которая обеспечивает высокую прочность соединения и устойчивость труб к температуре до -48 градусов по Цельсию. Также специалисты Группы ЧТПЗ рассказали о разработанной и внедренной системе двухуровневого неразрушающего контроля сварного шва, которая включает в себя ультразвуковой и рентгенографический контроль и повышает качество выпускаемой трубной продукции», — говорится в сообщении.«На протяжении многих лет «Газпром» и Группа ЧТПЗ совместно реализуют крупнейшие инфраструктурные проекты в России и за рубежом, которые требуют тесного научно-технического сотрудничества. Благодаря этому сотрудничеству Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологии и осваивает новые виды продукции, соответствующие запросу ключевого клиента и строгим международным требованиям и стандартам», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.Конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» проходит раз в два года на протяжении 14 лет. Группа ЧТПЗ приняла участие в мероприятии четвертый раз. Форум организует компания «Газпром» и научно-исследовательский центр «Газпром ВНИИГАЗ».