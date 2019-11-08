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В Екатеринбурге 13-14 ноября состоится форум «Города России 2030: территория проектов»
8 ноябрь 2019 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге 13 и 14 ноября состоится IV общероссийский форум «Города России 2030: территория проектов».
Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие пройдет в отеле Hyatt Regency (улица Бориса Ельцина, 8).
В этом году форум начнется с открытого заседания Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Будет обсуждаться реализация национальных проектов, развитие цифровой экономики, внедрение технологий «умного города» и законодательные основы и практика объединения муниципалитетов. В работе Совета примут участие губернаторы Уральского федерального округа и главы крупнейших городов Урала.
Затем обсуждение заявленных тем продолжится в формате тематических секций, участниками которых станут представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, федеральных министерств, регионального правительства и администрации города Екатеринбурга и городов Урала, а также ученые ведущих исследовательских центров, УрО РАН и уральских вузов, руководители крупных промышленных предприятий.
Отдельно будут обсуждаться крупные инфраструктурные проекты Екатеринбурга, совершенствование городских транспортных систем (на секции ждут одного из ведущих экспертов по городскому транспорту в России Михаила Блинкина), стратегическое развитие городских территорий, вклад крупных международных и общероссийских событий в развитие городов (обсуждение с участием представителей мэрии Красноярска). На форуме будет организована лаборатория искусственного интеллекта на службе муниципалитета.
Завершится мероприятие панельной дискуссией «Агломерация и экономический рост», в которой примут участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, декан факультета городского и регионального развития ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, директор-координатор научно-исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Леонид Лимонов и генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.
Подробно с информацией о форуме и его программой можно ознакомиться на сайте.
Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие пройдет в отеле Hyatt Regency (улица Бориса Ельцина, 8).
В этом году форум начнется с открытого заседания Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Будет обсуждаться реализация национальных проектов, развитие цифровой экономики, внедрение технологий «умного города» и законодательные основы и практика объединения муниципалитетов. В работе Совета примут участие губернаторы Уральского федерального округа и главы крупнейших городов Урала.
Затем обсуждение заявленных тем продолжится в формате тематических секций, участниками которых станут представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, федеральных министерств, регионального правительства и администрации города Екатеринбурга и городов Урала, а также ученые ведущих исследовательских центров, УрО РАН и уральских вузов, руководители крупных промышленных предприятий.
Отдельно будут обсуждаться крупные инфраструктурные проекты Екатеринбурга, совершенствование городских транспортных систем (на секции ждут одного из ведущих экспертов по городскому транспорту в России Михаила Блинкина), стратегическое развитие городских территорий, вклад крупных международных и общероссийских событий в развитие городов (обсуждение с участием представителей мэрии Красноярска). На форуме будет организована лаборатория искусственного интеллекта на службе муниципалитета.
Завершится мероприятие панельной дискуссией «Агломерация и экономический рост», в которой примут участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, декан факультета городского и регионального развития ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, директор-координатор научно-исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Леонид Лимонов и генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.
Подробно с информацией о форуме и его программой можно ознакомиться на сайте.
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