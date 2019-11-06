Росатом провел День карьеры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 ноября специалисты госкорпорации «Росатом» провели День карьеры, в ходе которого студенты профильных направлений подготовки смогли познакомиться с ведущими компаниями атомной отрасли. Участники мероприятия пообщались с представителями предприятий, расположенных в разных регионах Российской Федерации, посетили целый ряд мастер-классов, экспресс-собеседования, ярмарку вакансий, получили экспертные консультации.Традиционно площадкой Дня карьеры Росатома стал Уральский федеральный университет. Свои стенды, где специалисты могли пообщаться со студентами, представили такие предприятия, как Белоярская АЭС, Институт реакторных материалов, ФГУП «ПО «Маяк», АО «Атомэнергоремонт», АНО ДПО «Техническая Академия Росатома», Ленинградская АЭС, АО «Чепецкий механический завод» и другие.По словам студентов, принявших участие в мероприятии, ГК «Росатом» как будущий работодатель привлекает их в первую очередь стабильностью, перспективами карьерного роста, работы в хорошей команде высококвалифицированных специалистов. Даже те, чья специальность напрямую не связана с атомной энергетикой, стараются найти возможности профессиональной реализации в данной отрасли.«Преимущества работы в Росатоме — это стабильность, вариативность направлений, позволяющая не замыкаться в рамках одного вида деятельности, поскольку это цельный холдинг, обслуживающий полный цикл создания и топлива, и оборудования, которое эксплуатируется на предприятиях. Есть возможность переобучения на какое-либо свежее направление. С точки зрения социального обеспечения это также гарантии, чувство безопасности, возможность быть уверенным в своем будущем — в той же пенсии», — рассказал студент УрФУ, обучающийся по специальности «Информационные системы», Дмитрий Добржанский.«Росатом — одна из крупнейших в стране структур, она связана с атомной энергетикой — это интересно. Можно найти стабильное место работы с возможностями карьерного роста, есть перспективы для развития. Сегодня на Дне карьеры представлена информация, которая поможет определиться, где можно потом трудоустроиться. Также хотелось бы еще до окончания учебы попасть на практику на одно из атомных предприятий», — отметил студент физико-технологического факультета УрФУ Денис Петров.Ключевым мероприятием Дня карьеры стал SkillsTalks с участием генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и руководителей предприятий атомной отрасли на тему «Превращай мечты в цели».Как сообщает пресс-служба УрФУ, Алексей Лихачев рассказал о том, что госкорпорация за 11 лет существования стала национальным лидером в сфере мирной атомной энергетики. И сейчас необходимо стремиться к тому, чтобы стать лидером глобального технологического уклада. Кроме того, он поделился впечатлениями от выступления своих коллег.«Они зовут вас не просто работать на своих предприятиях, но и разделить с ними это неповторимое чувство удовлетворения и удовольствия от того, что вы делаете на работе», — прокомментировал глава Росатома.Нужно отметить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с Алексеем Лихачевым, которая также состоялась 1 ноября на полях чемпионата WorldSkills Hi-Tech, высоко оценил эффективность профориентационных мероприятий Росатома в Екатеринбурге.«Хочу поблагодарить вас за внимание к Уральскому федеральному университету. Я, например, знаю отзывы о вашем общении со студентами. У ребят очень хорошее впечатление. Уже после одной лекции есть желающие работать в Росатоме», — сказал губернатор.Таким образом, в ходе Дня карьеры уральские студенты смогли не только познакомиться с возможными направлениями своей будущей работы, но и получили практическое руководство, позволяющее грамотно построить процесс своего профессионального становления. Всего в мероприятиях приняли участие более 1,5 тыс. студентов профильных для Росатома направлений подготовки.