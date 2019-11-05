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Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Химметком»

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Химметком» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



«Признать общество с ограниченной ответственностью «Химметком» (ИНН 6659189415, ОГРН 1096659003759) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 16 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.



Заявление о банкротстве организации в феврале 2019 года подало ООО «Экстрейч плюс». В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 18 млн 462 тыс. руб.



Отметим, что ООО «Химметком» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Бебеля, 156. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля промышленными и техническими химическими веществами.

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