Новости дня

Валовой сбор картофеля в Свердловской области с начала года снизился на 13%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Валовой сбор картофеля на Среднем Урале в январе-сентябре 2019 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



«В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 639,2 тыс. т (118% к уровню 2018 года), картофеля — 639,2 тыс. т (87,1%), овощей — 129,3 тыс. т (99,3%)», — говорится в сообщении.



Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных организациях (76,2%), овощей и картофеля — в хозяйствах населения (60,1 и 63,1% соответственно).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:29</span><br /><strong>Валовой сбор картофеля в Свердловской области с начала года снизился на 13%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Валовой сбор картофеля на Среднем Урале в январе-сентябре 2019 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091033-valovoy-sbor-kartofelya-v-sverdlovskoy-oblasti-s-nachala-goda-snizilsya-na-13.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: