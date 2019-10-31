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Валовой сбор картофеля в Свердловской области с начала года снизился на 13%
31 октябрь 2019 (16:29)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Валовой сбор картофеля на Среднем Урале в январе-сентябре 2019 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
«В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 639,2 тыс. т (118% к уровню 2018 года), картофеля — 639,2 тыс. т (87,1%), овощей — 129,3 тыс. т (99,3%)», — говорится в сообщении.
Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных организациях (76,2%), овощей и картофеля — в хозяйствах населения (60,1 и 63,1% соответственно).
«В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 639,2 тыс. т (118% к уровню 2018 года), картофеля — 639,2 тыс. т (87,1%), овощей — 129,3 тыс. т (99,3%)», — говорится в сообщении.
Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных организациях (76,2%), овощей и картофеля — в хозяйствах населения (60,1 и 63,1% соответственно).
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