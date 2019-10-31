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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве машиностроительной компании «Вертикаль»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Машиностроительная компания» «Вертикаль» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Истцом по делу выступает физлицо Сергей Агафонов. Сумма исковых требований составляет 57,5 млн руб.



Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 9 декабря 2019 года.



Отметим, что ООО «Машиностроительная компания» «Вертикаль» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Артинская, 17. Основной вид деятельности предприятия — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

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