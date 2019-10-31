Новости дня
В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве машиностроительной компании «Вертикаль»
31 октябрь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Машиностроительная компания» «Вертикаль» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает физлицо Сергей Агафонов. Сумма исковых требований составляет 57,5 млн руб.
Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 9 декабря 2019 года.
Отметим, что ООО «Машиностроительная компания» «Вертикаль» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Артинская, 17. Основной вид деятельности предприятия — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
Истцом по делу выступает физлицо Сергей Агафонов. Сумма исковых требований составляет 57,5 млн руб.
Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 9 декабря 2019 года.
Отметим, что ООО «Машиностроительная компания» «Вертикаль» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Артинская, 17. Основной вид деятельности предприятия — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Уральской золото-платиновой компании
- Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургского завода «Уралтурбо»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралстальмонтаж»
- В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Энергоспецстрой»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Екадом»