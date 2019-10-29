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В башне «Исеть» в Екатеринбурге не продано почти 90% апартаментов

29 октябрь 2019 (17:41)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В башне «Исеть» в Екатеринбурге в настоящее время продано около 30 апартаментов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора ООО «Екатеринбург-Сити» (дочерняя компания УГМК) Евгения Мордовина.

Таким образом, в известном небоскребе не продано 87% апартаментов. В связи с этим собственник начал активно сдавать свободные помещения в аренду.

По словам Евгения Мордовина, сегодня в аренде находятся 43 апартамента, компания планирует выйти на сдачу 100 апартаментов, минимальный срок аренды — три месяца.

«Это половина башни. У нас задача — запустить ее и дальше продавать. Сейчас продано около 30 апартаментов. Это мало. Причина в том, что это дорого: 350 тыс. руб. — 1 кв. м. Но башня не будет стоять, мы будем насыщать ее другими проектами», — рассказал Е. Мордовин.

Башня «Исеть» — это 52-этажный небоскреб высотой 209 метров. Строительство было завершено в 2015 году, но в эксплуатацию его ввели под конец 2016 года. Площадь апартаментов составляет 78-500 кв. м. В основном здесь двух- и четырехкомнатные апартаменты площадью 160-190 кв. м.

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