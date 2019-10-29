«Мусорная реформа» зависла

Российский экологический оператор предложил ввести нормативы образования ТКО для каждого населенного пункта страны. Там же раскритиковали нормативы и коэффициенты сбора, указав, что планы по мусорным сборам не выдерживаются. На этом фоне в регионах резко упала информационная активность в работе с населением и бизнесом. Если в начале года реформа была в центре информационной повестки, то после срыва проекта по строительству мусороперерабатывающего полигона под Екатеринбургом аналогичные проекты забуксовали в других территориях.В соответствии с постановлением президента РФ Владимира Путина, к 2023 году в стране должно быть утилизировано 86% твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2018 году промышленные предприятия Свердловской области произвели более 8,8 млрд т мусора.«В Свердловской области вреда больше, чем на 9 млрд тонн мусора. Из них 95-98% — от промышленных производств, а коммунальный мусор мы с вами производим в области 1 млн 600 тыс. тонн ежегодно», — заявил весной 2018 года замминистра энергетики и ЖКХ Среднего Урала Егор Свалов.Мусорная реформа в Свердловской области началась в ноябре 2018 года. За вывоз мусора отвечают три региональных оператора: ЕМУП «Спецавтобаза» (Восточная зона), ТБО «Экосервис» (Западная зона), ООО «Компания «Рифей» (Северная зона). В настоящее время для жителей Екатеринбурга стоимость вывоза мусора изменилась с 697,76 руб. до 686,05 руб. за кубометр ТКО. За одного прописанного в квартире человека горожане платят 146,12 руб. вместо 148,62 руб. Этот платеж взимается с владельцев квартир, частных домов и жилья в садоводческих товариществах. Отказ от выброса мусора в специально отведенные контейнеры грозит штрафом. Для индивидуальных предпринимателей — штраф до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 250 тыс. руб.Кроме отладки сбора и вывоза мусора, а также взимания платы с населения и юрлиц к 2023 году в регионе должны построить и ввести в эксплуатацию 12 объектов для обработки ТКО, два — по утилизации и экотехнопарк. К этому времени также заявлен переход на систему дуального накопления ТКО. Отдельно в минэнергетики и ЖКХ оговаривали планы по Екатеринбургу — постройка и запуск двух мусоросортировочных заводов по 400 тыс. т отходов в год и модернизация Широкореченской линии по приему мусора. На эти цели в 2019 году в бюджете было заложено 92 млн руб.«Разъяснительная работа с жителями начиналась за полтора года до введения мусорной реформы», — полгода назад уверял Николай Смирнов.Весной 2019 года он говорил, что ситуация находится на контроле: «Переход на новую систему прошел безболезненно, коллапса не случилось: мусор вывозится вовремя. С начала реформы количество жалоб от населения на плохую уборку снизилось в два раза».В отличие от протестующих против постройки мусорных заводов граждан, региональный министр видел в этих планах одни плюсы. Например, приход инвесторов.«Появились новые инвесторы, которые готовы строить мусоросортировочные заводы и мусороперегрузочные станции. Система в Свердловской области показывает инвестиционную привлекательность новой отрасли. В перспективе это позволит пополнять бюджеты разных уровней», — уверял Смирнов.На деле наблюдается иная картина. В результате протестов и жалоб президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву был сорван проект по строительству комплекса переработки и хранения мусора в Сысертском районе.Из-за массовых протестов не удается приступить к аналогичному проекту в Красноуфимском районе, куда летом был вынужден лично ездить вице-губернатор Сергей Бидонько. Есть открытое недовольство в Алапаевске и других территориях.И если в минэнергетики и ЖКХ радостно рапортуют о снижении числа жалоб населения на сбои в вывозе мусора и уборке свалок, то стройками и взиманием платежей ни власти, ни операторы похвастаться не могут.И если полгода назад руководители разных уровней и ведомств — сам Николай Смирнов и его заместитель Егор Свалов отчитывались о результатах, ходили на круглые столы, выходили в соцсети, общаясь с пользователями, то теперь реальное положение дел никто озвучивать не спешит.Например, что собираемость платежей с населения и юрлиц по Свердловской области составляет всего 30%. И что только к концу 2019 года этот показатель попытаются дотянуть до 50%. Точь-в-точь повторяется история с платежами за капительные ремонты жилья. Тогда люди откровенно саботировали платежи. В таких условиях исполнителям реформы приходится увещевать о ее экологической актуальности, а операторы часто не имеют точных сведений о получателях «услуги по вывозу мусора». Соответственно, не способны адресно взимать платежи.Похоже, в «невнятном» положении дел заинтересованы все — региональные власти (внешне реформа работает хоть так), операторы (стали извлекать хоть какую-то выгоду) и население с бизнесом (часть попросту уклоняется от платежей). Причем операторам тоже приходится несладко — для содержания мусоровозов, закупи горючего для спецтехники и остальной деятельности им приходится брать банковские кредиты. Это означает, что тарифы на сбор и вывоз будут только расти, чтобы исполнители могли закрыть свои финансовые обязательства перед кредитными организациями. Возникает вопрос: где эти же операторы (как нам всегда говорили в министерствах) будут брать деньги на инвестпроекты по строительству заводов и полигонов?Приходится констатировать, что Свердловская область, которая позже соседей по УрФО начала сбор и вывоз ТКО по новым стандартам и ценам, не смогла выйти на практическую реализацию амбициозных планов — строительство мусоросортировочных заводов и полигонов. Это удивляет, потому что регион по экономическим показателям способен себе позволить одновременную постройку мусорных заводов в разных частях — о чем, собственно, говорят озвученные инвестпроекты. Так в чем дело? Почему готовые и в большинстве случаев прошедшие общественное обсуждение проекты встали? Почему им не дают добро в министерствах и ведомствах?Почему нет строек? На интернет-ресурсе мусорная-реформа.рф говорится следующее: «Жители регионов все чаще задаются вопросом, за что они платят, открыто высказывают недовольство, устраивают митинги и требуют снижения тарифов — это и является основной проблемой реформы в РФ. По данным исследования РАНХиГС, Свердловская область занимает второе место в рейтинге регионов с высоким уровнем «мусорной» напряженности после Санкт-Петербурга».Означает ли это, что пока в противостоянии реформенным планам верх берет население Свердловской области? Судя по всему, да. Неслучайно сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в региональном Заксобрании, что мусоросортировочный завод между Сысертью и Екатеринбургом построят без мусорного полигона.«Вопрос дислокации мусорных полигонов решался со специалистами. Проводились консультации. Что касается Сысерти, там никакого полигона не будет, насколько мне известно. Там предполагается строительство сортировочного завода, который впоследствии будет хвосты увозить на существующий полигон», — добавил Куйвашев.Все это на фоне заявления Российского экологического оператора о возможном введении нормативов сборов для всех населенных пунктов еще больше запутывает ситуацию. Осталось подождать, как новации объяснят населению и будут ли они сопровождаться ростом цен в новом году.