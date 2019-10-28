Технологии для городов

Завтра, 29 октября, в Екатеринбурге стартует международный конгресс и выставка профессиональной направленности «100+ Forum Russia». Мероприятие пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и продлится до 1 ноября. Форум посвящен проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Главная тема — «Город будущего».За три дня в рамках мероприятия пройдет 80 деловых секций, выступят 336 спикеров, в том числе 40 иностранных. Как отметил на пресс-конференции в Екатеринбурге сенатор Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета «100+ Forum Russia» Аркадий Чернецкий, среди них будут очень известные мировые фигуры, выступления которых вызывают интерес по всему миру. Часть из них уже прибыла в уральскую столицу. Из российских регионов приедет 30 официальных делегаций. Некоторые из них возглавляют министры строительства субъектов РФ, часть — главы городов.В рамках деловой программы будут обсуждаться такие вопросы, как высотное и уникальное строительство, информационное моделирование строительных объектов, инженерные системы зданий и сооружений, цифровизация и технологии городов, освоение подземного пространства, комфортная среда, урбанистика и развитие городской среды, современные материалы и технологии, экология городских пространств и энергоэффективные технологии, транспортное планирование городов.Как рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, гостей выставки познакомят с современными разработками, таким как «умный светофор», который проецируют на дорогу при помощи лазерного луча разметку пешеходного перехода, а также «умные опоры освещения» с функцией распознавания лиц.«Мы планируем секции по цифровым инновациям, передовым технологиям для повышения инклюзивности в городах, возможности для генерации возобновляемой энергии. В целом мы говорим о главном девизе — «новые технологи для будущих поколений». Это серьезный разговор на тему, как совместить в городе рабочие места, комфортность проживания и передвижения. Все, что является качеством жизни», — заявил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский.В Уральской столице «100+ Forum Russia» пройдет уже в шестой раз. Как рассказал Аркадий Чернецкий, с каждым годом форум набирает силы, количество участников выставки, количество делегаций, которые приезжают на форум, постоянно растет.«Когда мы начинали, было 800 человек, в прошлом году было почти 9 тыс. В этом году, я не сомневаюсь, мы перейдем рубеж в 10 тыс. участников», — отметил он.Перспективы форума определены на ближайшие пять лет. Выставка превратится в строительный «Иннопром», который будет посещать не меньшее количество человек. В дальнейшем форум планирует занять МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» целиком. В рамках мероприятия будет проходить не менее 100 деловых секций.Параллельно с «100+ Forum Russia» 30-31 октября 2019 года пройдет Всемирный день городов ООН-Хабитат. В нем примут участие главы городов и регионов иностранных государств, руководители международных организаций и структурных подразделений ООН. Общая тема Всемирного дня городов — «Лучший город — лучшая жизнь», а подтема — «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».Всего на международном мероприятии ожидается около 30 спикеров и 500 участников. Среди них — представители из России, Азербайджана, Германии, Малайзии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии, Австралии и других стран. Активное участие в праздновании Всемирного дня городов принимает Китайская народная республика, делегация которой представит экспозицию лучших строительных проектов Китая, а также объекты, соответствующие целям устойчивого развития ООН.Также в рамках выставочной экспозиции ООН-Хабитат презентует участникам мероприятия Мировой урбанистический форум, который пройдёт в Абу-Даби в феврале 2020 года. Предполагается, что Екатеринбург будет претендовать на право проведения Urban Forum в 2024 году.Ожидается и культурная программа — битва роботов и мюзикл на китайском языке от делегации из КНР «А зори здесь тихие». Как отметил глава Екатеринбурга, это новый опыт — во время крупных мероприятий проводить не только деловые секции, но и культурные секции по обмену.Празднование Всемирного дня городов в 2019 году в Екатеринбурге будет проходить при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администрации Свердловской области и руководства города Екатеринбурга.Официально Екатеринбург как город, принимающий Всемирный день городов, объявлен в мае 2019 года главой ООН-Хабитат — заместителем генерального секретаря Маймунах Мохд Шариф на первой Ассамблее организации в Найроби (Кения).«Совмещение двух мероприятий — это шаг к созданию здесь, в Екатеринбурге второй крупной выставки, которая также должна проходить ежегодно, которая будет называться «Технологии для городов». Каждое такое мероприятие, которое проводится в городе — это следующий шаг к формированию Екатеринбурга как международного центра», — сказал Александр Высокинский.По его словам, Екатеринбург сегодня перерождается из промышленного города в крупный международный центр.