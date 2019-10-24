Новости дня

Нападения на отделения банка «Открытие» могли участиться после отказа от физической охраны офисов

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В банковском сообществе обсуждают причины вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге, в результате которого 18 октября 2019 года погиб посетитель Олег Лебедев. Одной из возможных версий случившегося называют оптимизацию расходов на охрану отделений этой финансово-кредитной организации по всей стране.



По данным отраслевых телеграм-каналов, руководство в Москве для экономии средств на содержание офисов и заработную плату распорядилось снять физическую охрану в отделениях. В результате в подразделениях остались только тревожные кнопки. При этом за топ-менеджментом банка «Открытие» закрепленных охранников сохранили.



Сообщается, что до снятия физической охраны офис в Екатеринбурге по улице Малышева, 128 охраняли сотрудники одного из частных охранных предприятий. Однако после снятия охраны участились случаи нападения на отделения «Открытия» в разных городах. Сообщается о трех подобных случаях только нынешней осенью. Последний произошел в ночь на 23 октября в Северодвинске, где был взломан кассовый узел банковского офиса. Сигнализация не сработала, а добычей грабителей стали 10 млн руб.



После нападения на екатеринбургский офис, где погиб посетитель Олег Лебедев, в банке «Открытие» сделали официальное заявление.



«Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления», — заявили в банке «Открытие».



Также там указали, что безопасность клиентов и сотрудников банка является «безусловным приоритетом», и учреждение предпринимает все необходимые меры для «ее обеспечения».



При этом в пресс-службе банка «Открытие» УрБК сообщили, что физическая охрана является лишь одним из элементов комплексного решения по обеспечению безопасности работы банка.



«В обычной ситуации организация стационарных постов охраны в каждом отделении согласно общей банковской практике не требуется. Но так как ситуация в Екатеринбурге беспрецедентная, в связи с участившимися случаями нападения на отделения финансовых учреждений банк «Открытие» принял решение ввести дополнительную охрану. В офисах банка будут дежурить сотрудники ЧОП», — сообщили УрБК в пресс-службе финансово-кредитной организации.



По факту нападения на офис банка «Открытие» 18 октября в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:28</span><br /><strong>Нападения на отделения банка «Открытие» могли участиться после отказа от физической охраны офисов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В банковском сообществе обсуждают причины вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге, в результате которого 18 октября 2019 года погиб посетитель Олег Лебедев. Одной из возможных версий случившегося называют оптимизацию расходов на охрану отделений этой финансово-кредитной организации по всей стране. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090849-napadeniya-na-otdeleniya-banka-otkrytie-mogli-uchastitsya-posle-otkaza-ot-fizicheskoy-ohrany-ofisov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: