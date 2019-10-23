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В Челябинской области обнаружили колбасу с геном африканской чумы свиней

УрБК, Челябинск, 23.10.2019. В Челябинской области в мясной продукции обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает служба по связям с общественностью ФГБУ «Челябинская МВЛ».



Это первый положительный случай в 2019 году на территории региона. Всего с начала года сотрудники отдела вирусологии и молекулярно-иммунной диагностики лаборатории провели 2 тыс. 657 исследований на выявление АЧС.



Африканская чума свиней (Pestis Africana suum) — диагноз, который ставят после комплексного анализа данных эпизоотического мониторинга, результата клинических, патологоанатомических и лабораторных исследований.

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