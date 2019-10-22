Попались на «черном пиаре»

Изображение с сайта Роспотребнадзора

Росприроднадзор стал объектом информационной атаки. Сразу в нескольких средствах массовой информации и телеграм-каналах вышли материалы с резкой критикой работы ведомства, которое обвиняется в коррупции и неисполнении возложенных на него обязанностей по контролю над выбросами промышленных предприятий уральского региона. Эксперты однозначно оценивают атаку как попытку повлиять на деятельность контролирующего органа перед предстоящими проверками ряда уральских предприятий.Информационная атака на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) была организована в два этапа. На первом в ряде средств массовой информации и телеграм-каналах вышли статьи с обвинениями в адрес ведомства. На втором по редакциям российских СМИ было разослано письмо со статьей «Три кита экобезопасности, или Держись за авось, поколе не сорвалось», в значительной мере повторявшей тезисы ранее вышедших материалов. Рассылку можно считать анонимной — она была сделана от имени некоего «Олега Николаича» с бесплатного почтового сервера.Впрочем, остаться до конца анонимными авторам информационной атаки на Росприроднадзор не удалось. При организации рассылки они допустили деанонимизировавшую их небрежность — оставили в свойствах вордовского документа имя автора — Нина Бекетова.Интересно отметить, что человек с таким именем не просто существует в реальности, но и работает журналистом и пиарщиком. Местом работы Нины Бекетовой является «Агентство Бизнес Информации», расположенное в городе Воронеж. В этом средстве массовой информации опубликованы статьи, подписанные ее именем. Также она указана на сайте «АБИ» в качестве члена команды одноименного PR-агентства, предоставляющего услуги внешней пресс-службы и организации информационных кампаний.Получается, что исполнитель информационной атаки на Росприроднадзор с высокой степенью достоверности определен. Со столь же высокой степенью достоверности можно определить и заказчика. На него указывают сразу несколько факторов.Во-первых, это список возможных клиентов Нины Бекетовой и «Агентства Бизнес Информации». Среди них выделяется екатеринбургская компания «НИКА-Петротэк», имеющая предприятия в Воронежской области. Нина Бекетова является автором ряда положительных статей о деятельности этой компании, а «АБИ», согласно информации из источников в Воронежской области, позиционировалось как внешняя пресс-служба екатеринбургской фирмы.В пользу этой версии говорит и еще один довод: в качестве примера неисполнения Росприроднадзором своих обязанностей в письмах «Олега Николаича» (в реальности — Нины Бекетовой) указываются проверки на предприятиях, входящих или близких к другой екатеринбургской компании — ООО «ФОРЭС». Эта компания является прямым конкурентом «НИКА-Петротэк», обе они производят пропанты — расходные материалы для нефтяной отрасли. Не так давно между ними существовали судебные конфликты. Можно предположить, что с помощью «черного пиара» и информационной кампании «НИКА-Петротэк» решила продолжить конкурентную борьбу за пределами конвенционального поля.Следует отметить, что информационная атака началась за неделю до проверки Росприроднадзора на предприятиях ООО «ФОРЭС». Можно предполагать, что ее целью было оказание давления на сотрудников природоохранного ведомства с целью ужесточить их позицию при исследовании уральских предприятий.В то же время можно предполагать, что информационная атака вряд ли достигнет своей цели, особенно сейчас, после того, как фактически стали известны и исполнители, и организаторы давления на Росприроднадзор. Остается только предполагать, как в ведомстве отнесутся к попыткам информационного давления со стороны коммерческих структур, и как оно ответит организаторам кампании. Можно ожидать, что он будет серьезным и ассиметричным.