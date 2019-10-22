Новости дня

Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум скверам

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум городским скверам. Этот статус получили сквер ЮНЕСКО напротив Храма-на-Крови и сквер Клары Цеткин возле ККТ «Космос».



Инициативу по увеличению количества особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения на рассмотрение гордумы внес главы Екатеринбурга Александр Высокинский. Докладчиком по этому вопросу сегодня выступила глава комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина.



По ее словам, начиная с 2007 года в Екатеринбурге создано 16 ООПТ общей площадью 138,2 га. При этом в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга до 2035 года их число должно вырасти до сорока. Инициатива Александра Высокинского направлена на то, чтобы исключить возможность капитального строительства на территориях ООПТ.



Как сообщила Екатерина Мурзина, нарушение режима охранной зоны предусматривает административную ответственность. При этом обследование скверов выявило уникальные виды и породы деревьев, которые растут в трех городских скверах, которые были вынесены сегодня на рассмотрение гордумы.



Добавим, что всего в Екатеринбурге особо охраняемыми природными территориями признаются двадцать парков и скверов. Среди них парк Зеленая Роща, парк в районе Химмаш, парк Павлика Морозова.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:05</span><br /><strong>Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум скверам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум городским скверам. Этот статус получили сквер ЮНЕСКО напротив Храма-на-Крови и сквер Клары Цеткин возле ККТ «Космос».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090786-gorduma-ekaterinburga-prisvoila-status-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriy-dvum-skveram.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: