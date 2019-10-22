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Свердловский филиал «ЭнергосбытТ Плюс» банкротит садовые товарищества за долги в 34 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 30 садовых и дачных товариществ (СНТ), задолжавших за электроэнергию более 34 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Филиал опубликовал на Федресурсе сообщения о намерении подать заявления на задолжавшие садовые и дачные товарищества. Это первый шаг в процедуре банкротства. Если товарищества не выполнят свои обязательства по оплате поставленных энергоресурсов в течение двух месяцев с даты публикации, документы будут переданы в суд для признания должника банкротом», — говорится в сообщении.



В компании отмечают, что эти СНТ товарищества не имеют имущества и денег на счетах, достаточных для погашения задолженности перед поставщиком.



«Это не только является признаком банкротства, но и указывает на бездействие председателя. В рамках действующего законодательства в подобных случаях руководство организации привлекается к субсидиарной ответственности. Председатели товариществ будут отвечать личными денежными средствами и имуществом за долги перед энергетиками», — сообщают в «ЭнергосбыТ Плюс».



Антирейтинг товариществ-должников возглавляют ДНП «Пересвет-4» (Белоярский р-н, с. Косулино) с задолженностью 3,5 млн руб., СНТ «Березовая роща» (г. Верхняя Пышма) — 2,9 млн руб., ДНП «Территория» (г. Екатеринбург) — 2,5 млн руб., СНТ «Дорожник» (г. Екатеринбург) — 2,2 млн руб. и СНТ «Земляничка» (г. Сысерть) — 2,3 млн руб.



Общий размер долга всех СНТ области за электроэнергию составляет 78,3 млн руб.

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