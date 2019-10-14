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Александр Высокинский: Екатеринбург создал новый механизм взаимодействия городского сообщества

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. В Екатеринбурге создан новый механизм взаимодействия городского сообщества. Так, глава города Александр Высокинский оценил итоги общегородского опроса по строительству собора святой Екатерины, который состоялся 13 октября.



«Считаю, что эту задачу мы выполнили на «отлично». Довольные и недовольные исходом опроса будут всегда. Но в этом и заключается истинная демократия — меньшинство должно подчиниться воле большинства. Мы выбрали место, которое станет местом примирения и согласия», — заявил Александр Высокинский.



Несмотря на то, что результаты опроса имеют рекомендательный характер, глава Екатеринбурга отметил, что волеизъявление станет прямым указанием строить собор в месте, выбранном жителями.



По словам Александра Высокинского, споры вокруг собора ушли из повестки, а ситуация вокруг него перестала быть предметом политических спекуляций.



«Екатеринбург показал и доказал всей России, что можно решать даже самые сложные задачи конструктивно, не опускаясь до взаимных упреков и оскорблений», — добавил Александр Высокинский.



Опрос по месту строительства собора прошел в Екатеринбурге 13 октября на 51 участке. Предварительные результаты выглядят так: 59,35% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,63% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев. Еще 3,02% опросных листов горизбирком признал недействительными.

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