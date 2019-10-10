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В Екатеринбурге открылась лаборатория для будущих инженеров

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге 10 октября 2019 года на базе школы № 167 открылась лаборатория цифровых технологий M-LABS, предназначенная для практического обучения школьников инновационным специальностям. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



На мероприятии присутствовали председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, представители Департамента образования администрации города, директор творческой мастерской M-LABS Юрий Переверзев.



Игорь Володин отметил, что при существующей нехватке на предприятиях квалифицированных специалистов появилась отличная возможность готовить их прямо в стенах школ.



В лаборатории есть десять 3D-принтеров, 2 лазерных принтера, лазерный станок, фрезерный станок для обработки металла, дерева, пластика, а также малый токарный станок, ленточные пилы и десять оборудованных рабочих мест для пайки и радиомонтажа с блоками питания и вытяжкой.



Все это предназначено для практического обучения школьников инновационным специальностям: прикладная электроника и программирование, инженерное 3D-моделирование и 3D-печать, работа на лазерных и фрезерных станках с ЧПУ.



Роман Кравченко отметил, что читая в детстве фантастику про чудо-роботов, он и представить себе не мог, что когда-нибудь она станет реальностью.



«А у вас есть возможность реализовать многое из того, что было придумано писателями-фантастами. Верю, что среди вас найдутся новые Стивы Джобсы и Айзеки Азимовы: кто-то будет писать, а кто-то — реализовывать», — обратился к школьникам глава администрации Орджоникидзевского района.



Как рассказала директор школы Эльвира Бабич, в учебном заведении в течение нескольких лет реализуется проект «Школа И³ «Исследователь. Изобретатель. Инженер», цель которого — возрождение интереса обучающихся к инженерно-техническому образованию на основе взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, промышленными предприятиями. Учащиеся уже несколько раз становились лауреатами различных конкурсов 3D-моделирования.



Руководство школы заключило договор с Уральской научно-технической творческой мастерской M-LABS, которая является резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» (региональный оператор «Сколково»). Организация предоставила школе новейшее оборудование, вести занятия будут квалифицированные научно-педагогические кадры и студенты технических специальностей Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина.

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