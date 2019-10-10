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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления
10 октябрь 2019 (16:17)
УрБК, Москва, 10.10.2019. Необходимо повышать ответственность за киберпреступления в финансовой сфере и налаживать координацию бизнеса и властей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, сообщает РИА «Новости».
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе дискуссии отметил, что за одни киберпреступления в России не предусмотрена ответственность, а за другие она значительно мягче, чем, например, в США. По его словам, для привлечения преступников к ответственности нужно организовать сотрудничество телекоммуникационных операторов, регуляторов и правоохранительных органов.
«Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами», — прокомментировала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ по итогам проведенной проверки банков видит риски из-за того, что вопросы информационной безопасности не включены во многие их бизнес-процессы.
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе дискуссии отметил, что за одни киберпреступления в России не предусмотрена ответственность, а за другие она значительно мягче, чем, например, в США. По его словам, для привлечения преступников к ответственности нужно организовать сотрудничество телекоммуникационных операторов, регуляторов и правоохранительных органов.
«Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами», — прокомментировала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ по итогам проведенной проверки банков видит риски из-за того, что вопросы информационной безопасности не включены во многие их бизнес-процессы.
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