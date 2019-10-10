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В день общегородского опроса по строительству собора в Екатеринбурге наблюдатели будут на всех опросных пунктах

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В день общегородского опроса по строительству собора в Екатеринбурге наблюдатели будут работать на всех опросных пунктах. Всего контролировать опрос заявились 12 некоммерческих организаций и общественных объединений.



Наблюдатели назначены на каждый из 51 опросного пункта, которые будут работать 13 октября в Екатеринбурге. На большей части опросных участков заявилось по 4 наблюдателя, где-то их будет меньше. Из 204 потенциальных наблюдателей заявилось только 182. В итоге на некоторых опросных пунктах будет только по трое наблюдателей.



«Мы предельно либерально подошли к формированию корпуса наблюдателей на опросе. Чтобы обеспечить максимальную открытость, мы даже фактически смягчили свои же требования к наблюдателям», — цитирует пресс-служба горадминистрации председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Вадима Антошина.



Он подчеркнул, что горизбирком с готовностью поддерживает диалог со всеми общественниками и отметил, что информация в ряде СМИ и телеграм-каналах о том, что какие-то списки наблюдателей были не согласованы или кого-то не допустили — не соответствуют действительности. По словам Антошина, все заявления были приняты, все желающие стать наблюдателями были зарегистрированы в этом статусе.



«Заявок оказалось не так много, как мы ожидали. Например, движение «Голос» мы ждали до последнего дня, готовы были выделить им квоту на все опросные пункты. В итоге «Голос» «закрыл» только 29 пунктов из 51. Видимо, именно такое число наблюдателей от них пожелали работать на опросе», — сообщил глава комиссии.



Вадим Антошин напомнил, что 13 октября будет развернут ситуационный штаб «Центра общественного наблюдения», где в режиме реального времени представители общественных объединений, члены рабочей группы, депутаты, представители СМИ смогут контролировать ход голосования на всех опросных пунктах.



Общегородской опрос по строительству собора святой Екатерины пройдет 13 октября. На выбор горожан предложено две площадки для строительства сооружения — земельный участок по адресу Горького, 17 (место бывшего Приборостроительного завода) и участок за Макаровским мостом.

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