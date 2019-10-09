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Российский ритейл в III квартале показал худшую динамику за два года
9 октябрь 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 09.10.2019. Российский ритейл в III квартале показал худшую динамику развития за последние два года наблюдений. Об этом сообщает Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ).
Эксперты исследовали состояние делового климата в организациях розничной торговли России в третьем квартале, используя результаты опросов 4 тыс. руководителей торговых организаций из 82 субъектов РФ, проведенных Росстатом, передает «Прайм».
«Финальные тенденции в динамике развития организаций розничной торговли в III квартале текущего года, как минимум за последние два года наблюдений, оказались одними из самых неблагоприятных. Прямым подтверждением ухудшающегося в последние месяцы состояния делового климата в розничной торговле является, согласно последним доступным данным Росстата, наблюдаемое замедление темпов роста розничного товарооборота со 101,6% в июне до 100,8% в августе», — приводятся в сообщении слова директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича.
Эксперты исследовали состояние делового климата в организациях розничной торговли России в третьем квартале, используя результаты опросов 4 тыс. руководителей торговых организаций из 82 субъектов РФ, проведенных Росстатом, передает «Прайм».
«Финальные тенденции в динамике развития организаций розничной торговли в III квартале текущего года, как минимум за последние два года наблюдений, оказались одними из самых неблагоприятных. Прямым подтверждением ухудшающегося в последние месяцы состояния делового климата в розничной торговле является, согласно последним доступным данным Росстата, наблюдаемое замедление темпов роста розничного товарооборота со 101,6% в июне до 100,8% в августе», — приводятся в сообщении слова директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича.
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