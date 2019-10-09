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Прокуратура пытается заблокировать сайт мужского спа-салона в Челябинске

9 октябрь 2019 (16:55)

УрБК, Челябинск, 09.10.2019. В Челябинске прокуратура подала иск о блокировке сайта мужского спа-салона Vip-Soblazn. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС России.

В заявлении содержится требование о признании информации, размещенной на интернет-сайте спа-салона Vip-Soblazn, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Ранее обращение о проверке законности размещенной на указанном интернет-ресурсе информации на предмет соответствия требованиям рекламного законодательства поступило от УМВД РФ по Челябинску.

«Поскольку рассматриваемая информация размещена на сайте и не является рекламой, то антимонопольный орган не может принять меры реагирования в рамках рекламного законодательства. Признаков недобросовестной конкуренции также не установлено», — говорится в сообщении.

При этом правоохранительными органами представлены документы, подтверждающие, что с 2017 года в салоне Vip-Soblazn по ул. Кирова, д. 139 оказывались услуги интимного характера за вознаграждение.

В силу действующего законодательства суд по иску прокуратуры может обязать оператора связи ограничить доступ к сайтам, содержащим запрещенную действующим законодательством информацию, до включения ресурса, содержащего запрещенную к распространению информацию, в специальный Реестр.

Ранее по требованию Челябинского УФАС России баннерные полотна с рекламой указанного салона, признанной ненадлежащей, были демонтированы с объекта культурного наследия на ул. Кирова.

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