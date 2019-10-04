Скверы Екатеринбурга получат особый статус

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский совместно с председателем городской думы Игорем Володиным, депутатами ЕГД и представителями комитета по экологии посетили три сквера, которые в скором времени получат особый статус, запрещающий любое капитальное строительство на их территории.Речь идет о сквере имени Джавахарлала Неру, сквере Юнеско и сквере на улице Клары Цеткин. Их статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) депутаты думы Екатеринбурга утвердят на заседании 22 октября.«Сегодня в городе есть зеленые зоны, которые не выделены в генплане как особо охраняемые природные территории. Этим зонам нужно придать особый статус. Статус ООПТ запрещает капитальное строительство на этих территориях. Просто нет и все», — сказал Александр Высокинский.По его словам, 3 из 19 площадок уже почти перевели, осталось перевести 16 скверов в этот статус. Но работа на этом не закончится. Главам районов сейчас поставлена задача выявлять и другие зеленые зоны. Минимальный объем работ, которые собираются провести — это выложить пешеходные дорожки, установить скамейки, освещение и видеонаблюдение.Председатель гордумы Игорь Володин рассказал, что скверу у Театра драмы, в котором жители Екатеринбурга протестовали против строительства собора святой Екатерины, присвоить особый статус должны уже в ноябре 2019 года.Председатель комитета экологии Екатерина Мурзина сообщила, что площадь сквера Юнеско составляет порядка 8 тыс. кв. м. и имеет 13 видов зеленых насаждений.«В 2018 году было проведено экологическое исследование и установлено, что этот сквер соответствует всем критериям ООПТ местного значения. Здесь нужно говорить не только о биологической ценности насаждений, но и рекреационной высокой ценности. Этот сквер очень востребован у людей», — уточнила она.Сквер по улице Клары Цеткин будет входить в общую концепцию со сквером Юнеско — дорожки, фонари и скамейки будут в едином стиле. Зеленые территории разделяет лишь одна небольшая дорога.Глава города также рассказал, что сейчас стоит цель научиться эксплуатировать зеленые зоны зимой, так как большую часть года они используются в малом объеме. В качестве первых идей возникла установка детских горок и модульных зданий, где можно будет согреться.Не забыл Александр Высокинский и о собаководах. В ближайшее время в парках возле здания УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и Камвольного комбината появятся благоустроенные площадки для выгула животных. Они будут огорожены забором и закрываться, чтобы собаку можно было спустить с поводка. Для хозяина будет установлена скамейка. Через год будет принято решение, убирать ли такие зоны или развивать подобный опыт в других частях города.Сквер Джавахарлала Неру будут благоустраивать с расчетом плана реконструкции железнодорожного вокзала и строительства транспортной развязки с проспектом Космонавтов. При этом глава города обещал зеленую зону сохранить.Как отметил заместитель начальника СвЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин, сейчас важно учесть интересы со всех сторон — железнодорожников, городской администрации, Совета Федерации, коммерческих структур, застройщиков и жителей ближайших домов.По словам Александра Высокинского, по разным паркам надо принимать разные решения. Какие-то зоны нужно будет огородить, чтобы не было криминогенных ситуаций. В данном случае планируется использовать опыт многих европейских городов и местного дендрария.Также глава города высказался по поводу переименования скверов.«Незнание истории родного города — это не повод для переименования. Если мы с вами по этому пути пойдем, то мы раз в 20 лет, смена поколений, и у нас появятся сквер Тимати и так далее. Мы так плохо закончим, если мы не будем беречь свою историю, то у нас не будет базы для дальнейшего развития», — сказал он.По словам Александра Высокинского, цель сегодня — не переименовывать, а создавать новое, чтобы остался след в истории от наших предков и тот, что происходит сейчас. По его мнению, это самый правильный путь эволюции.«Я за то, чтобы в городе были церкви, я за то, чтобы в городе была история до революции. Я за то, чтобы в городе было сохранено советское наследие. Нам нужны скверы, нам нужны парки, нам нужны новые соборы. Нам нужна Краснознаменная группа, мы ее вернем и орден Ленину вернем. Это наша история и ее надо беречь», — подчеркнул глава города.