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Число выданных ипотечных кредитов в РФ в январе-августе сократилось на 13,5%
30 сентябрь 2019 (15:06)
Российские банки в январе-августе 2019 года выдали 311 тыс. ипотечных кредитов, что на 13,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».
При этом объем выданной ипотеки немного вырос по сравнению с прошлым годом — на 3,1% до 787,7 млрд руб. Однако эксперты отмечают, что объемы новых ипотечных выдач ниже максимумов 2018 года, которые пришлись на конец прошлого года, из чего можно сделать вывод о том, что рост данного сегмента прекратился и к концу 2019 года новых рекордов ожидать не следует, сообщает РИА «Новости».
«Рынок ипотечного кредитования в России входит в новую стадию своего существования. Помимо естественных процессов, таких как реализация отложенного спроса и насыщение рынка, существует вероятность того, что со вступлением с силу нововведений по расчету показателя долговой нагрузки доля «хороших» ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительных срок, существенно снизится», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
При этом объем выданной ипотеки немного вырос по сравнению с прошлым годом — на 3,1% до 787,7 млрд руб. Однако эксперты отмечают, что объемы новых ипотечных выдач ниже максимумов 2018 года, которые пришлись на конец прошлого года, из чего можно сделать вывод о том, что рост данного сегмента прекратился и к концу 2019 года новых рекордов ожидать не следует, сообщает РИА «Новости».
«Рынок ипотечного кредитования в России входит в новую стадию своего существования. Помимо естественных процессов, таких как реализация отложенного спроса и насыщение рынка, существует вероятность того, что со вступлением с силу нововведений по расчету показателя долговой нагрузки доля «хороших» ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительных срок, существенно снизится», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
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