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Фаина Посредникова: Опрос — отличная возможность направить энергию в мирное русло
30 сентябрь 2019 (13:15)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Верх-Исетского района Фаина Посредникова призвала граждан принять участие в первом общегородском опросе по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале города.
«Опрос по выбору площадки для строительства cобора святой Екатерины — отличная возможность направить энергию в мирное русло. Мы как представители старшего поколения, пережившие тяготы военного времени, понимаем, что нашему городу и стране не нужны потрясения. У каждого горожанина будет возможность прийти на свой участок в воскресенье, 13 октября, и выразить своё мнение по поводу места возведения храма», — считает Фаина Посредникова.
С информацией о площадках для строительства, разъяснениями порядка заполнения опросного листа и перечнем специальных пунктов проведения опроса можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.
Кроме того, начала работу горячая линия по вопросам, связанным с проведением опроса горожан. Получить ответы на интересующие вопросы можно в будние дни с 10 до 17 часов по телефону +7 (343) 304-35-26.
Как ранее сообщалось, на заседании гордумы 24 сентября депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.
Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
«Опрос по выбору площадки для строительства cобора святой Екатерины — отличная возможность направить энергию в мирное русло. Мы как представители старшего поколения, пережившие тяготы военного времени, понимаем, что нашему городу и стране не нужны потрясения. У каждого горожанина будет возможность прийти на свой участок в воскресенье, 13 октября, и выразить своё мнение по поводу места возведения храма», — считает Фаина Посредникова.
С информацией о площадках для строительства, разъяснениями порядка заполнения опросного листа и перечнем специальных пунктов проведения опроса можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.
Кроме того, начала работу горячая линия по вопросам, связанным с проведением опроса горожан. Получить ответы на интересующие вопросы можно в будние дни с 10 до 17 часов по телефону +7 (343) 304-35-26.
Как ранее сообщалось, на заседании гордумы 24 сентября депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.
Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
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