Новости дня

Фаина Посредникова: Опрос — отличная возможность направить энергию в мирное русло

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Верх-Исетского района Фаина Посредникова призвала граждан принять участие в первом общегородском опросе по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале города.



«Опрос по выбору площадки для строительства cобора святой Екатерины — отличная возможность направить энергию в мирное русло. Мы как представители старшего поколения, пережившие тяготы военного времени, понимаем, что нашему городу и стране не нужны потрясения. У каждого горожанина будет возможность прийти на свой участок в воскресенье, 13 октября, и выразить своё мнение по поводу места возведения храма», — считает Фаина Посредникова.



С информацией о площадках для строительства, разъяснениями порядка заполнения опросного листа и перечнем специальных пунктов проведения опроса можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.



Кроме того, начала работу горячая линия по вопросам, связанным с проведением опроса горожан. Получить ответы на интересующие вопросы можно в будние дни с 10 до 17 часов по телефону +7 (343) 304-35-26.



Как ранее сообщалось, на заседании гордумы 24 сентября депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.



Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:15</span><br /><strong>Фаина Посредникова: Опрос — отличная возможность направить энергию в мирное русло</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Верх-Исетского района Фаина Посредникова призвала граждан принять участие в первом общегородском опросе по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090236-faina-posrednikova-opros-otlichnaya-vozmozhnost-napravit-energiyu-v-mirnoe-ruslo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: