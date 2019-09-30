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В Госдуму сегодня внесут проект бюджета РФ до 2022 года





«Тридцатого сентября правительство РФ внесет в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. Как и в прошлом году, бюджетный пакет будет внесен в электронном виде и размещен на едином портале бюджетной системы РФ



Согласно документу, в 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 20,175 трлн руб. в 2019 году до 20,379 трлн руб. в 2020 году (+2,1% к 2019 году), 21,247 трлн руб. в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,058 трлн руб. в 2022 году (+3,8% к 2021 году).



Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 трлн руб. (+6,6% к 2019 году), в 2021 году — 20,634 трлн руб. (+5,8% к 2020 году) и в 2022 году — 21,763 трлн руб. (+5,5% к 2021 году).



Отмечается, что в первую очередь предусмотрено увеличение расходов на программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также на финансирование задач, поставленных президентом РФ в послании федеральному собранию.



На реализацию нацпроектов предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 млрд руб., до 2 трлн руб. в 2020 году (1,8 трлн руб. в 2019 году); до 2,2 трлн руб. в 2021 году; и до 2,7 трлн руб. в 2022 году. УрБК, Москва, 30.09.2019. Сегодня, 30 сентября, правительство РФ внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.«Тридцатого сентября правительство РФ внесет в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. Как и в прошлом году, бюджетный пакет будет внесен в электронном виде и размещен на едином портале бюджетной системы РФ budget.gov.ru . Часть документов, в соответствии с законодательством РФ, будет внесена в бумажном виде», — говорится в сообщении.Согласно документу, в 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 20,175 трлн руб. в 2019 году до 20,379 трлн руб. в 2020 году (+2,1% к 2019 году), 21,247 трлн руб. в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,058 трлн руб. в 2022 году (+3,8% к 2021 году).Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 трлн руб. (+6,6% к 2019 году), в 2021 году — 20,634 трлн руб. (+5,8% к 2020 году) и в 2022 году — 21,763 трлн руб. (+5,5% к 2021 году).Отмечается, что в первую очередь предусмотрено увеличение расходов на программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также на финансирование задач, поставленных президентом РФ в послании федеральному собранию.На реализацию нацпроектов предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 млрд руб., до 2 трлн руб. в 2020 году (1,8 трлн руб. в 2019 году); до 2,2 трлн руб. в 2021 году; и до 2,7 трлн руб. в 2022 году.

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