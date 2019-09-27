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В Миассе вынесли приговор бывшим работникам автомобильного завода «УРАЛ» за хищение более 1,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.09.2019. В Миассе вынесли приговор троим местным жителям. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, работники цеха АО «Автомобильный завод «УРАЛ» с января 2015 по апрель 2018 года вносили в первичные документы по начислению сдельной заработной платы заведомо ложные сведения о количестве изготовленных деталей, корректируя данные в сторону увеличения.



«После перечисления бухгалтерией предприятия заработной платы на карточные счета неосведомленных о преступных намерениях рабочих соучастники собирали с них денежные средства в суммах от 3 до 15 тыс. руб., насчитанные им в качестве заработной платы на основании заведомо недостоверных данных, что являлось разницей между реально заработанной и необоснованно начисленной сдельной заработной платой», — говорится в сообщении.



За указанный период соучастниками похищены денежные средства в сумме свыше 1,6 млн руб. Виновным назначено наказание от 2,5 до 4 лет лишения свободы с испытательными сроками от 3 до 4 лет. Также суд удовлетворил исковые требования предприятия о возмещении сумы причиненного ущерба.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:50</span><br /><strong>В Миассе вынесли приговор бывшим работникам автомобильного завода «УРАЛ» за хищение более 1,6 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 27.09.2019. В Миассе вынесли приговор троим местным жителям. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090195-v-miasse-vynesli-prigovor-byvshim-rabotnikam-avtomobilnogo-zavoda-ural-za-hischenie-bolee-16-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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