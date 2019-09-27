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В Миассе вынесли приговор бывшим работникам автомобильного завода «УРАЛ» за хищение более 1,6 млн рублей
27 сентябрь 2019 (10:50)
УрБК, Челябинск, 27.09.2019. В Миассе вынесли приговор троим местным жителям. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, работники цеха АО «Автомобильный завод «УРАЛ» с января 2015 по апрель 2018 года вносили в первичные документы по начислению сдельной заработной платы заведомо ложные сведения о количестве изготовленных деталей, корректируя данные в сторону увеличения.
«После перечисления бухгалтерией предприятия заработной платы на карточные счета неосведомленных о преступных намерениях рабочих соучастники собирали с них денежные средства в суммах от 3 до 15 тыс. руб., насчитанные им в качестве заработной платы на основании заведомо недостоверных данных, что являлось разницей между реально заработанной и необоснованно начисленной сдельной заработной платой», — говорится в сообщении.
За указанный период соучастниками похищены денежные средства в сумме свыше 1,6 млн руб. Виновным назначено наказание от 2,5 до 4 лет лишения свободы с испытательными сроками от 3 до 4 лет. Также суд удовлетворил исковые требования предприятия о возмещении сумы причиненного ущерба.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, работники цеха АО «Автомобильный завод «УРАЛ» с января 2015 по апрель 2018 года вносили в первичные документы по начислению сдельной заработной платы заведомо ложные сведения о количестве изготовленных деталей, корректируя данные в сторону увеличения.
«После перечисления бухгалтерией предприятия заработной платы на карточные счета неосведомленных о преступных намерениях рабочих соучастники собирали с них денежные средства в суммах от 3 до 15 тыс. руб., насчитанные им в качестве заработной платы на основании заведомо недостоверных данных, что являлось разницей между реально заработанной и необоснованно начисленной сдельной заработной платой», — говорится в сообщении.
За указанный период соучастниками похищены денежные средства в сумме свыше 1,6 млн руб. Виновным назначено наказание от 2,5 до 4 лет лишения свободы с испытательными сроками от 3 до 4 лет. Также суд удовлетворил исковые требования предприятия о возмещении сумы причиненного ущерба.
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