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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал не приватизировать МУПы
26 сентябрь 2019 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Сегодня, 26 сентября, на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что системообразующие муниципальные предприятия (МУПы) не будут приватизированы.
По его словам, кандидатура на пост руководителя ЕМУП «Водоканал» уже есть, но кто именно, говорить не стал.
«Это будет квалифицированный специалист, он прошел долгий трудовой путь», — сообщил Александр Высокинский.
По его словам, кандидатура на пост руководителя ЕМУП «Водоканал» уже есть, но кто именно, говорить не стал.
«Это будет квалифицированный специалист, он прошел долгий трудовой путь», — сообщил Александр Высокинский.
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