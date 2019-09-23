Малый бизнес уходит из госбанков

С 1 января 2019 года в РФ вступил в силу закон о страховании вкладов юридических лиц, который гарантирует малому бизнесу страховое возмещение до 1,4 млн руб. Для того, чтобы получить компенсацию, организация должна числиться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Изменения в законодательстве привели к тому, что российский бизнес стал переориентироваться на работу с частными банками.Директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Сорвина рассказала, что по уровню надежности в глазах руководителей и собственников бизнеса коммерческие и государственные банки сравнялись. И на первое место в конкурентной борьбе за клиента вышли удобство сервисов и итоговая выгода.«Статистика УБРиР подтверждает эту тенденцию. Объем депозитного портфеля малого и среднего бизнеса за 8 месяцев с начала года увеличился на 41%. Объем остатков на счетах предпринимателей вырос на 17%. Выросли и сроки нахождения средств на депозитах, и их средний размер», — сообщила Елена Сорвина.В банке «НЕЙВА» также отмечают приток средств малого и среднего бизнеса. В настоящее время средства более 90% корпоративных клиентов кредитной организации застрахованы.«После введения закона о страховании средств малого и микро-бизнеса доля таких клиентов у банка «НЕЙВА» увеличилась на 1%. Если говорить в целом о динамике количества субъектов бизнеса с застрахованными остатками (известно, что средства ИП начали страховать с 2015 года, а юрлиц — с 2019 года), то на текущий момент доля корпоративных клиентов банка, подлежащих страхованию, составляет 91%, из которых 34% — ИП, 57% — юрлица. По сравнению с январем 2019 года рост числа субъектов с застрахованными средствами наблюдается на уровне 2%: на 1% выросла доля ИП и на 1% — доля микро и малых предприятий», — рассказала директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж банка «НЕЙВА» Татьяна Стерлина.По ее словам, предприятиям для перехода на обслуживание в другой банк не требуется закрывать предыдущие счета, законодательство не ограничивает количество счетов, которые компания может иметь в разных банках. Если счет нулевой и не работает в течение двух и более лет, банк закроет его по собственной инициативе, предупредив об этом клиента.«Поэтому многие предприятия не закрывают текущие счета, а открывают вторые и третьи счета в других банках, переводя туда основную расчетную деятельность; одни ищут более выгодные условия обслуживания, другие становятся жертвами шаблонных скоринговых подходов банковских мониторинговых служб», — считает Т. Стерлина.В ДелоБанке (филиал СКБ-банка для предпринимателей) с начала года зафиксировали двукратный рост числа открытых счетов представителей бизнеса.«Закон о страховании средств, несомненно, важен, однако при выборе банка предприниматель учитывает и другие ключевые параметры: скорость обслуживания, удобство онлайн-банкинга, наличие дополнительных сервисов, способных облегчить работу бухгалтеру и владельцу бизнеса. Все это есть в ДелоБанке (филиале СКБ-банка для предпринимателей), и благодаря этому количество открытых в ДелоБанке счетов за 9 месяцев увеличилось вдвое: с 30 до 60 тыс.», — сообщили в пресс-службе СКБ-банка.Директор филиала СДМ-Банка в Перми Александр Шишмагаев не видит глобального изменения в поведении предпринимателей после появления закона о страховании средств.«По нашему опыту, определяющими в выборе банка как для микробизнеса, так и для малого бизнеса все еще остаются удобство работы и сервис. Кроме того, надежность банка определяется же не только госучастием в капитале, а целым набором параметров. Это и репутация, и показатели независимых рейтингов, и сарафанное радио, в конце концов», — заявил Александр Шишмагаев.Как отмечают эксперты, закон о страховании средств во многом выравнивает возможности частных и государственных банков по привлечению средств малого бизнеса. Однако говорить об автоматическом росте корпоративного портфеля всех коммерческих кредитных организаций в РФ не приходится. Наибольшую выгоду получают только те банки, которые предлагают бизнесу самое высокое качество сервиса.