«ФОРЭС» развивает институт наставничества

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

В компании «ФОРЭС» недавно начало действовать положение об организации наставничества. И уже 18 сентября первые опытные сотрудники получили отличительные значки, потому что решились взять на себя ответственность и помочь молодым рабочим скорее адаптироваться на предприятии и стать профессионалами в своем деле. Главная цель программы — сформировать условия, при которых молодые сотрудники оставались в компании как можно дольше и работали в слаженном коллективе.В дальнейшем, в случае успешной реализации данной инициативы, наставники смогут получать различные виды поощрений, в том числе материальных.«Асбестовское отделение нашей компании в последнее время развивается особенно активно. На новые рабочие места приходят новые люди, в том числе молодежь. Получить необходимые профессиональные знания, быстрее освоить их на практике, преодолеть первые трудности, найти общий язык с другими работниками — для этого всегда пригодится помощь опытных коллег. Поэтому мы решили обратиться к давней, но всегда современной традиции наставничества», — говорит начальник отдела управления персоналом ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.Наставники назначаются из числа авторитетных и высокопрофессиональных сотрудников, способных к воспитательной работе. Они закрепляются за вновь принятыми или переведенными на новую должность сотрудниками на срок от одного до трех месяцев. За это время они призваны передать своим подопечным не только необходимые знания, умения и навыки, но и сознательное и ответственное отношение к работе, интерес к производству, ознакомить с историей и традициями предприятия, профессионально-этическими стандартами и правилами.«Наставничество — это в первую очередь помощь, цель которой — вывести молодых ребят на новый уровень знаний. Наставник — это учитель, за которым подопечный должен идти и должен доверять ему. Результат этой работы будет исчисляться тем, насколько молодые работники адаптируются к условиям нашего завода. Отсутствие заявлений на увольнение — это тоже работа наставников», — отмечает директор Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Дмитрий Виберг.Виктор Кузнецов работает на предприятии третий год. Сейчас он шихтовщик четвертого разряда. Он считает, что от каждого сотрудника зависит многое. Главная цель — научить человека. Рассказать ему в теории и показать на практике то, что мы знаем сами.«Чем лучше мы его обучим, тем легче будет нам самим. Всегда комфортнее работать с теми, кого мы знаем, когда нет текучки. Нам нужно поддерживать коллег в смене. Да, обучать бывает трудно. К нам приходят люди разных возрастов и с разным опытом. Приходится рассказывать и показывать много нюансов. Но легкой работы нет — в каждой есть свои плюсы и минусы», — рассказал он.Список наставников утверждается приказом директора. Каждый из них должен разработать индивидуальный план, который предусматривает теоретическую и практическую подготовку подопечного. А тот, в свою очередь, обязан этот план выполнять, обучаться наиболее рациональным приемам и передовым методам работы, участвовать в общественной жизни коллектива.Как отметили на предприятии, результат наставничества по его окончании оценит специальная комиссия. Конечная цель — создать условия для того, чтобы подопечный остался в компании надолго.Агентство «УралБизнесКонсалтинг» благодарит пресс-службу компании «ФОРЭС» за помощь в создании материала.