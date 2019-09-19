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В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» развивают систему наставничества
19 сентябрь 2019 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» развивают систему наставничества. Накануне около 10 сотрудников получили корпоративные значки наставников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Асбестовское отделение в последнее время развивается особенно активно. На новые рабочие места приходят новые люди, в том числе молодежь. Получить необходимые профессиональные знания, быстрее освоить их на практике, преодолеть первые трудности, найти общий язык с другими работниками — для этого всегда пригодится помощь опытных коллег. Поэтому мы решили обратиться к давней, но всегда современной традиции наставничества», — цитирует пресс-служба начальника отдела управления персоналом компании «ФОРЭС» Екатерину Дружинину.
Как отмечают представители предприятия, наставники назначаются из числа авторитетных и высокопрофессиональных сотрудников, способных к воспитательной работе. Они закрепляются за вновь принятыми или переведенными на новую должность сотрудниками на срок от одного до трех месяцев.
Ранее в Асбестовском отделении начало действовать положение об организации наставничества. Документ предусматривает материальное поощрение наиболее успешных сотрудников.
«Асбестовское отделение в последнее время развивается особенно активно. На новые рабочие места приходят новые люди, в том числе молодежь. Получить необходимые профессиональные знания, быстрее освоить их на практике, преодолеть первые трудности, найти общий язык с другими работниками — для этого всегда пригодится помощь опытных коллег. Поэтому мы решили обратиться к давней, но всегда современной традиции наставничества», — цитирует пресс-служба начальника отдела управления персоналом компании «ФОРЭС» Екатерину Дружинину.
Как отмечают представители предприятия, наставники назначаются из числа авторитетных и высокопрофессиональных сотрудников, способных к воспитательной работе. Они закрепляются за вновь принятыми или переведенными на новую должность сотрудниками на срок от одного до трех месяцев.
Ранее в Асбестовском отделении начало действовать положение об организации наставничества. Документ предусматривает материальное поощрение наиболее успешных сотрудников.
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