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Группа ЧТПЗ внедрила цифровое решение для оптимизации процесса выплавки стали
18 сентябрь 2019 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. Группа ЧТПЗ внедрила цифровое решение для оптимизации процесса выплавки стали. С помощью технологии машинного обучения специалисты разработали и внедрили «алгоритм помощи сталевару», который позволяет контролировать состав стали и минимизировать потери при расходе сырья.
По сообщению пресс-службы компании, прогнозируемый экономический эффект по итогам 2019 года составит 50 млн руб., в дальнейшем — 100 млн руб. и более. Проект реализован в электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).
Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который учитывает предыдущий опыт выплавки стали, дает прогноз и рекомендации по составу для изготовления необходимой марки стали. Благодаря применению технологии Big Data создана модель влияния факторов производства на дефекты в трубной заготовке. В режиме реального времени модель советует сталевару определенный состав шлакообразующих и ферроматериалов для достижения заданных показателей химического состава стали. Кроме того, алгоритм позволяет оптимизировать стоимость используемых для производства ферросплавов. Решение позволяет сталевару отслеживать химический состав стали и анализировать данные, полученные с производства, в режиме онлайн.
«Группа ЧТПЗ внедряет цифровые решения для оптимизации процессов и повышения эффективности производства. Специалисты компании разрабатывают алгоритмы помощи сталевару, технологии автоматизированного анализа качества лома, автоматизированного поиска дефектов на поверхности труб и заготовок, прогнозирования потребления энергоресурсов. Вектор развития данных проектов направлен на создание цифрового двойника производства», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
С 2019 года Группа ЧТПЗ реализует программу клиентоцентричной трансформации на базе цифровых технологий, реализация которой позволит компании совершить переход от производственной модели бизнеса к клиентоцентричной. Проект рассчитан до 2023 года инвестиции составят 6 млрд руб.
По сообщению пресс-службы компании, прогнозируемый экономический эффект по итогам 2019 года составит 50 млн руб., в дальнейшем — 100 млн руб. и более. Проект реализован в электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).
Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который учитывает предыдущий опыт выплавки стали, дает прогноз и рекомендации по составу для изготовления необходимой марки стали. Благодаря применению технологии Big Data создана модель влияния факторов производства на дефекты в трубной заготовке. В режиме реального времени модель советует сталевару определенный состав шлакообразующих и ферроматериалов для достижения заданных показателей химического состава стали. Кроме того, алгоритм позволяет оптимизировать стоимость используемых для производства ферросплавов. Решение позволяет сталевару отслеживать химический состав стали и анализировать данные, полученные с производства, в режиме онлайн.
«Группа ЧТПЗ внедряет цифровые решения для оптимизации процессов и повышения эффективности производства. Специалисты компании разрабатывают алгоритмы помощи сталевару, технологии автоматизированного анализа качества лома, автоматизированного поиска дефектов на поверхности труб и заготовок, прогнозирования потребления энергоресурсов. Вектор развития данных проектов направлен на создание цифрового двойника производства», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
С 2019 года Группа ЧТПЗ реализует программу клиентоцентричной трансформации на базе цифровых технологий, реализация которой позволит компании совершить переход от производственной модели бизнеса к клиентоцентричной. Проект рассчитан до 2023 года инвестиции составят 6 млрд руб.
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