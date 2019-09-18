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Екатеринбург прирастет школами
18 сентябрь 2019 (13:26)
В Екатеринбурге началась реализация плана по насыщению города образовательными учреждениями. Работы ведутся в соответствии с проектом, созданным на основе «тепловой карты» Екатеринбурга, на которой отмечено, какие микрорайоны испытывают недостаток в школьных местах. Презентация геопортала, на котором размещена карта, состоялась неделю назад. И уже 18 сентября о первых итогах программы по исправлению ситуации с школами было рассказано в ходе открытого объезда строящихся школьных объектов, в котором приняли участие председатель комитета по строительству администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Александр Бочкарев и депутаты Екатеринбургской городской думы Елена Бондаренко, Сергей Воронин и Алексей Мещеряков.
Уже сегодня в городе на разных стадиях проектирования и строительства находится 12 общеобразовательных школ. Согласно поставленной главой Екатеринбурга Александром Высокинским задаче, к 2025 году их должно стать более 20. Выбор мест для приоритетного размещения объектов осуществляется в соответствии с «тепловой картой». Новые школы строятся там, где в них есть необходимость. И в первую очередь это кварталы новостроек.
Именно поэтому в рамках объезда представители администрации и депутатского корпуса посетили школы в районах Солнечный (по улице Чемпионов), Академический (в 26-м квартале) и на улице Краснолесья, 22.
Фотография с официального сайта администрации Екатеринбурга
Все три объекта находятся в разной степени готовности. Так, школы в Академическом и Солнечном будут сданы еще до начала следующего учебного года. Первая сможет принять 1 200 учеников, вторая рассчитана на 1 000.
Быстрыми темпами строится школа на проспекте Академика Сахарова: строители зашли на площадку в январе 2019 года, сейчас готовность объекта составляет 70%. Это рекорд по скорости возведения школьных зданий, который обусловлен высоким спросом на учебные места в быстрорастущем микрорайоне. Рядом со школой будет построен стадион и игровой городок для школьников младшего возраста. В школе будет три спортзала, отдельные кабинеты для лабораторий по физике, химии и других предметов.
Фотография с официального сайта администрации Екатеринбурга
В Солнечном рядом со школой расположено большое спортивное ядро с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадкой, площадкой для воркаута, а также полосой препятствий для занятий военной подготовкой. Помимо этого, один из двух предусмотренных в здании спортивных залов строители оборудуют скалодромом.
Фотографии с официального сайта администрации Екатеринбурга
Кроме того, к концу следующего года планируется завершить работы по возведению пристроя на 600 мест к школе № 181 (улица Краснолесья, 22), начатые в июле этого года. Строители уже завершили нулевой цикл и в ближайшее время приступят к возведению коробки здания. Ожидается, что ученики младших классов смогут начать учебу в новом корпусе уже зимой 2021 года, не дожидаясь 1 сентября.
Фотографии с официального сайта администрации Екатеринбурга
Каждое общеобразовательное учреждение создается с применением БИМ-технологии — это имитационное 3D-моделирование будущего объекта. Кроме того, в процессе проектирования, а затем и строительства, выбора отделки и цветовых решений активное участие принимают директора строящихся школ.
По словам Николая Сметанина, все школы-новостройки будут оснащены современными инженерными системами — скрытой электропроводкой, установками воздухообмена с рекуперацией тепла, которые позволят сократить энергопотребление примерно на 20%.
«Самое важное — обеспечить комфортные условия нашим детям для получения качественного образования», — подчеркнул председатель комитета по строительству администрации города Екатеринбурга.
Отметим, что в сентябре 2019 году уже начали работу школа № 1 на Верх-Исетском бульваре (ее вместимость увеличится на 825 мест), школа № 134 получила новое здание начальной школы на 300 мест.
Всего на строительство школ в Екатеринбурге с 2019 по 2025 год будет направлено 28,7 млрд руб. Только в этом году кроме трех школ, посещенных во время объезда, будет заново построена школа № 80 на 1 000 мест на улице Калинина, 26а. Новые корпуса построят для лицея № 173 (Народной Воли, 21) — там вместимость увеличится на 400 мест, и у школы № 167 (Фрезеровщиков, 84а) — вместимость вырастет на 600 мест. Начнется строительство школы в Пионерском районе и образовательного центра на 825 мест в Мичуринском.
Также в ближайшие годы планируется построить новый корпус для гимназии № 40, здание для школы № 41 на 925 мест и для школы № 47, ее вместимость увеличится на 600 мест. Будут построены новые корпуса для гимназии № 120 (+ 500 мест), школы № 36 (+ 400 мест), школы № 102 (+ 600 мест).
Будут возведены новые школы на 1 500 мест на Советской, еще одна школа на 1 100 мест в Академическом, на 1 500 мест — на улице Рощинской. Две новых школы по 1 100 мест будут построены в микрорайоне «Северный» и в районе ЖК «Клевер Парк».
Уже сегодня в городе на разных стадиях проектирования и строительства находится 12 общеобразовательных школ. Согласно поставленной главой Екатеринбурга Александром Высокинским задаче, к 2025 году их должно стать более 20. Выбор мест для приоритетного размещения объектов осуществляется в соответствии с «тепловой картой». Новые школы строятся там, где в них есть необходимость. И в первую очередь это кварталы новостроек.
Именно поэтому в рамках объезда представители администрации и депутатского корпуса посетили школы в районах Солнечный (по улице Чемпионов), Академический (в 26-м квартале) и на улице Краснолесья, 22.
Фотография с официального сайта администрации Екатеринбурга
Все три объекта находятся в разной степени готовности. Так, школы в Академическом и Солнечном будут сданы еще до начала следующего учебного года. Первая сможет принять 1 200 учеников, вторая рассчитана на 1 000.
Быстрыми темпами строится школа на проспекте Академика Сахарова: строители зашли на площадку в январе 2019 года, сейчас готовность объекта составляет 70%. Это рекорд по скорости возведения школьных зданий, который обусловлен высоким спросом на учебные места в быстрорастущем микрорайоне. Рядом со школой будет построен стадион и игровой городок для школьников младшего возраста. В школе будет три спортзала, отдельные кабинеты для лабораторий по физике, химии и других предметов.
Фотография с официального сайта администрации Екатеринбурга
В Солнечном рядом со школой расположено большое спортивное ядро с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадкой, площадкой для воркаута, а также полосой препятствий для занятий военной подготовкой. Помимо этого, один из двух предусмотренных в здании спортивных залов строители оборудуют скалодромом.
Фотографии с официального сайта администрации Екатеринбурга
Кроме того, к концу следующего года планируется завершить работы по возведению пристроя на 600 мест к школе № 181 (улица Краснолесья, 22), начатые в июле этого года. Строители уже завершили нулевой цикл и в ближайшее время приступят к возведению коробки здания. Ожидается, что ученики младших классов смогут начать учебу в новом корпусе уже зимой 2021 года, не дожидаясь 1 сентября.
Фотографии с официального сайта администрации Екатеринбурга
Каждое общеобразовательное учреждение создается с применением БИМ-технологии — это имитационное 3D-моделирование будущего объекта. Кроме того, в процессе проектирования, а затем и строительства, выбора отделки и цветовых решений активное участие принимают директора строящихся школ.
По словам Николая Сметанина, все школы-новостройки будут оснащены современными инженерными системами — скрытой электропроводкой, установками воздухообмена с рекуперацией тепла, которые позволят сократить энергопотребление примерно на 20%.
«Самое важное — обеспечить комфортные условия нашим детям для получения качественного образования», — подчеркнул председатель комитета по строительству администрации города Екатеринбурга.
Отметим, что в сентябре 2019 году уже начали работу школа № 1 на Верх-Исетском бульваре (ее вместимость увеличится на 825 мест), школа № 134 получила новое здание начальной школы на 300 мест.
Всего на строительство школ в Екатеринбурге с 2019 по 2025 год будет направлено 28,7 млрд руб. Только в этом году кроме трех школ, посещенных во время объезда, будет заново построена школа № 80 на 1 000 мест на улице Калинина, 26а. Новые корпуса построят для лицея № 173 (Народной Воли, 21) — там вместимость увеличится на 400 мест, и у школы № 167 (Фрезеровщиков, 84а) — вместимость вырастет на 600 мест. Начнется строительство школы в Пионерском районе и образовательного центра на 825 мест в Мичуринском.
Также в ближайшие годы планируется построить новый корпус для гимназии № 40, здание для школы № 41 на 925 мест и для школы № 47, ее вместимость увеличится на 600 мест. Будут построены новые корпуса для гимназии № 120 (+ 500 мест), школы № 36 (+ 400 мест), школы № 102 (+ 600 мест).
Будут возведены новые школы на 1 500 мест на Советской, еще одна школа на 1 100 мест в Академическом, на 1 500 мест — на улице Рощинской. Две новых школы по 1 100 мест будут построены в микрорайоне «Северный» и в районе ЖК «Клевер Парк».
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