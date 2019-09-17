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В России могут ввести запрет на продажу алкоголя в барах и кафе в многоквартирных домах
17 сентябрь 2019 (11:26)
УрБК, Москва, 17.09.2019. Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м., сообщает «Коммерсантъ».
Помимо данного запрета, законопроект также предлагает наделить субъекты РФ правом вводить свои меры регулирования вопроса (вплоть до полного запрета на продажу алкоголя в заведениях малых форматов в жилых домах).
Авторы законопроекта отмечают, что инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Но в правительстве отметили, что подобное ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции.
При этом концепция проекта в целом была поддержана, авторам предложили его доработать ко второму чтению. Он будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 18 сентября.
Под ограничения могут попасть около 10 тыс. заведений по всей стране, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, прежде всего речь идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков. Также запрет может коснуться алкомаркетов, избегающих ограничений на продажу алкоголя в ночное время путем получения лицензии заведений общепита.
Помимо данного запрета, законопроект также предлагает наделить субъекты РФ правом вводить свои меры регулирования вопроса (вплоть до полного запрета на продажу алкоголя в заведениях малых форматов в жилых домах).
Авторы законопроекта отмечают, что инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Но в правительстве отметили, что подобное ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции.
При этом концепция проекта в целом была поддержана, авторам предложили его доработать ко второму чтению. Он будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 18 сентября.
Под ограничения могут попасть около 10 тыс. заведений по всей стране, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, прежде всего речь идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков. Также запрет может коснуться алкомаркетов, избегающих ограничений на продажу алкоголя в ночное время путем получения лицензии заведений общепита.
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