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Челябинская область заняла 54 место в рейтинге регионов РФ по доле расходов населения на ЖКУ
16 сентябрь 2019 (15:42)
УрБК, Челябинск, 16.09.2019. Челябинская область заняла 54 место в рейтинге регионов РФ по доле расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг (чем ниже доля платежей, тем выше место в рейтинге), сообщается в результатах исследования РИА Новости.
Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченных на оплату ЖКУ, в 2018 году составила 10,5%, поднявшись с 2017 года на 0,4 процентного пункта. В месяц южноуральская семья тратит на оплату коммунальных услуг 3 тыс. 960 руб.
Согласно исследованию, в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%. Среднестатистическая российская семья тратит на коммунальные услуги 4 тыс. 385 руб. в месяц.
При этом меньше всего на такие расходы уходит у жителей республики Алтай, где в месяц из семейного бюджета на ЖКУ тратится 2 тыс. 374 руб. или 7,7%. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15% или более 9,7 тыс. руб. в месяц. Кроме того, высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), где жители вынуждены платить за ЖКУ более 8 тыс. руб. ежемесячно.
Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченных на оплату ЖКУ, в 2018 году составила 10,5%, поднявшись с 2017 года на 0,4 процентного пункта. В месяц южноуральская семья тратит на оплату коммунальных услуг 3 тыс. 960 руб.
Согласно исследованию, в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%. Среднестатистическая российская семья тратит на коммунальные услуги 4 тыс. 385 руб. в месяц.
При этом меньше всего на такие расходы уходит у жителей республики Алтай, где в месяц из семейного бюджета на ЖКУ тратится 2 тыс. 374 руб. или 7,7%. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15% или более 9,7 тыс. руб. в месяц. Кроме того, высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), где жители вынуждены платить за ЖКУ более 8 тыс. руб. ежемесячно.
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