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Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге с 16 сентября. Соответствующая информация опубликована на официальном портале уральской столицы.



«В подписанном градоначальником постановлении дано четкое указание организациям коммунального комплекса приступить с этого срока к заполнению систем теплоснабжения и началу подачи тепла в жилые дома екатеринбуржцев и на объекты социальной сферы — школы, детские сады, больницы и другие», — говорится в сообщении.



Для координации действий городских служб в уральской столице создан штаб, возглавляемый заместителем главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Гейко, члены которого будут следить за этапностью подключения тепла, соблюдением всех технологических процедур и оперативно решать возникающие вопросы.

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