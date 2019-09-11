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Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге
11 сентябрь 2019 (12:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге с 16 сентября. Соответствующая информация опубликована на официальном портале уральской столицы.
«В подписанном градоначальником постановлении дано четкое указание организациям коммунального комплекса приступить с этого срока к заполнению систем теплоснабжения и началу подачи тепла в жилые дома екатеринбуржцев и на объекты социальной сферы — школы, детские сады, больницы и другие», — говорится в сообщении.
Для координации действий городских служб в уральской столице создан штаб, возглавляемый заместителем главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Гейко, члены которого будут следить за этапностью подключения тепла, соблюдением всех технологических процедур и оперативно решать возникающие вопросы.
«В подписанном градоначальником постановлении дано четкое указание организациям коммунального комплекса приступить с этого срока к заполнению систем теплоснабжения и началу подачи тепла в жилые дома екатеринбуржцев и на объекты социальной сферы — школы, детские сады, больницы и другие», — говорится в сообщении.
Для координации действий городских служб в уральской столице создан штаб, возглавляемый заместителем главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Гейко, члены которого будут следить за этапностью подключения тепла, соблюдением всех технологических процедур и оперативно решать возникающие вопросы.
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