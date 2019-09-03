Балки ЕВРАЗа для Mercedes-Benz

ЕВРАЗ в 2019 году поставил несколько тыс. тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz, спорткомплекса «Байкал» в Иркутске и ТРЦ «Грозный Молл». В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК освоено более 300 видов двутавров. В 2019 году планируется освоить еще несколько видов продукции по евростандартам HE-200 и HE-180.ЕВРАЗ поставил порядка 1 тыс. 700 тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России. Балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха.Как сообщили на предприятии, для строительства завода были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345. Дополнительно торговая компания ЕВРАЗа оказывала профессиональную инженерно-консультационную поддержку.Открытие завода состоялось в апреле 2019 года. Предприятие находится на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. На заводе уже собирают седаны Е-Класса, чуть позже на конвейер встанут автомобили класса SUV.ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК произвели более 3 тыс. тонн высокопрочного металлопроката для спорткомплекса «Байкал» в Иркутске. Прокат на строительную площадку объекта поставила сбытовая компания ЕВРАЗ Металл Инпром.Термически упрочненный арматурный прокат А500С диаметром 10-25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применяется для армирования железобетонных конструкций. Широкополочные горячекатанные двутавры разных типов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) ЕВРАЗ НТМК используются для устройства несущих элементов и перекрытий современного объекта.Как уточнили на предприятии, арматура ЕВРАЗ ЗСМК А500С является наиболее унифицированным продуктом с точки зрения применения в строительстве. Сочетание высоких прочностных и пластических свойств обеспечивает надежность и сейсмостойкость железобетонных конструкций в сборном и монолитном строительстве.Металлопрокат ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК широко использовался при строительстве важных спортивных сооружений России: объектов Олимпиады в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске, Арены легенд и стадиона ЦСКА в Москве и так далее.Центр в Иркутске объединит в один спортивный комплекс ледовую аренду с трибунами для зрителей вместимостью не менее 6 тыс. человек, два тренажёрных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и бытовые помещения. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.Более 3 тыс. тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК использовано для строительства торгово-развлекательного центра «Грозный Молл».Двутавровые балки длиной от 6,5 до 12,5 м. применялись для возведения основных конструкций здания. Двутавры с параллельными полками изготовлены из стали марки С345-5.Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» станет крупнейшим на юге России. Четырехэтажный развлекательный комплекс объединит под одной крышей 180 магазинов, 19 ресторанов и кафе, 1 кинотеатр и подземный паркинг на 800 мест. Площадь будущего здания в 132 тыс. 027 кв. м. превышает размер 25-ти футбольных полей.Также ЕВРАЗ поставлял свою продукцию для строительства таких крупных объектов, как Амурский ГПЗ, депо «Саларьево» в Московском метрополитене, нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим», крупный элитный жилой комплекс «Парк Легенд» в Москве, а также первая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».Высокопрочные двутавры ЕВРАЗ НТМК производятся из стали, легированной ванадием, что позволяет использовать их в условиях экстремально низких температур для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Применение балки ЕВРАЗ НТМК позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость строительных проектов.